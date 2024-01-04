(الرئاسي) اليمني يحذر ميليشيا الحوثي من زج اليمن في حرب دولية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 4 - 1 (كونا) -- حذر مجلس القيادة الرئاسي اليمني اليوم الخميس ميليشيا الحوثي من زج اليمن وشعبه في حرب دولية من شأنها مضاعفة المعاناة الإنسانية لأبنائه من خلال الاستمرار في استغلال مأساة الشعب الفلسطيني لتحقيق مصالحه.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن المجلس اطلع خلال اجتماع له على تقدير الموقف بشأن التداعيات الخطرة لحرب الإبادة الوحشية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي التي تدخل شهرها الرابع ضد الشعب الفلسطيني في قطاع (غزة) وانعكاساتها المدمرة على الأمن والسلم الوطنيين والإقليميين والدوليين.
وأكد الرئاسي على الموقف الثابت للشعب اليمني الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها مقاومة الاحتلال الغاشم وإقامة دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة.
وحمل المجلس ميليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن العواقب والتداعيات الوخيمة المترتبة على هجماتها "الإرهابية" ضد السفن التجارية وتحويل المياه الإقليمية إلى مسرح لصراع دولي واسع التداعيات.
وأشار إلى أن من شأن تلك الهجمات مضاعفة الأعباء الاقتصادية وتكاليف التأمين والشحن البحري ورفع أسعار السلع الأساسية والتهديد بإغلاق أهم شريانات الحياة للشعب اليمني وصرف أنظار العالم بعيدا عن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني وبما يخدم ذلك العدوان واستمراره.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا و10 دول أخرى قد أصدرت أمس الأربعاء بيانا شديد اللهجة حذر ميليشيا الحوثي من شن مزيد من الهجمات ضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن محملا إياها مسؤولية العواقب إذا استمرت في تهديد الاقتصاد العالمي. (النهاية)
س ن ص / م ع ح ع
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