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(الرئاسي) اليمني يحذر ميليشيا الحوثي من زج اليمن في حرب دولية

1/4/2024 2:46:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 4 - 1 (كونا) -- حذر مجلس القيادة الرئاسي اليمني اليوم الخميس ميليشيا الحوثي من زج اليمن وشعبه في حرب دولية من شأنها مضاعفة المعاناة الإنسانية لأبنائه من خلال الاستمرار في استغلال مأساة الشعب الفلسطيني لتحقيق مصالحه.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن المجلس اطلع خلال اجتماع له على تقدير الموقف بشأن التداعيات الخطرة لحرب الإبادة الوحشية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي التي تدخل شهرها الرابع ضد الشعب الفلسطيني في قطاع (غزة) وانعكاساتها المدمرة على الأمن والسلم الوطنيين والإقليميين والدوليين.
وأكد الرئاسي على الموقف الثابت للشعب اليمني الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها مقاومة الاحتلال الغاشم وإقامة دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة.
وحمل المجلس ميليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن العواقب والتداعيات الوخيمة المترتبة على هجماتها "الإرهابية" ضد السفن التجارية وتحويل المياه الإقليمية إلى مسرح لصراع دولي واسع التداعيات.
وأشار إلى أن من شأن تلك الهجمات مضاعفة الأعباء الاقتصادية وتكاليف التأمين والشحن البحري ورفع أسعار السلع الأساسية والتهديد بإغلاق أهم شريانات الحياة للشعب اليمني وصرف أنظار العالم بعيدا عن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني وبما يخدم ذلك العدوان واستمراره.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا و10 دول أخرى قد أصدرت أمس الأربعاء بيانا شديد اللهجة حذر ميليشيا الحوثي من شن مزيد من الهجمات ضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن محملا إياها مسؤولية العواقب إذا استمرت في تهديد الاقتصاد العالمي. (النهاية)

س ن ص / م ع ح ع




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