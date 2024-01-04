Friday, 05 January 2024 12:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


(المركزي) المصري: ارتفاع احتياطيات العملات الأجنبية إلى 219ر35 مليار دولار

1/4/2024 2:46:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 4 - 1 (كونا) -- أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس ارتفاع صافي احتياطياته من العملات الأجنبية ليصل إلى 219ر35 مليار دولار بزيادة قدرها 5ر46 مليون دولار عن القيمة المسجلة في ديسمبر الماضي.
وأوضح البنك في بيان أن الاحتياطيات الأجنبية لديه ارتفعت في الربع الأخير من العام الماضي لتبلغ نهاية نوفمبر الماضي 173ر35 مليار دولار فيما بلغ في أكتوبر السابق عليه 102ر35 مليار دولار و970ر34 مليار دولار في سبتمبر 2023.
وتتكون الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري من الذهب المودع في خزائنه إضافة إلى غطاء نقدي لسلة عملات دولية هي الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار صرف تلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية.
ويساهم في دعم الاحتياطي النقدي للبنك مصادر أخرى للعملات الأجنبية مثل تحويلات المصريين في الخارج إضافة إلى عائدات تشغيل قناة السويس.
ويعمل المركزي المصري من خلال احتياطاته من النقد الأجنبي على توفير السلع الأساسية وسداد أقساط الديون الخارجية وفوائدها ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية. (النهاية)

م م / م ع ع




MENAFN04012024000071011013ID1107686090

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث