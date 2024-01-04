(المركزي) المصري: ارتفاع احتياطيات العملات الأجنبية إلى 219ر35 مليار دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 4 - 1 (كونا) -- أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس ارتفاع صافي احتياطياته من العملات الأجنبية ليصل إلى 219ر35 مليار دولار بزيادة قدرها 5ر46 مليون دولار عن القيمة المسجلة في ديسمبر الماضي.
وأوضح البنك في بيان أن الاحتياطيات الأجنبية لديه ارتفعت في الربع الأخير من العام الماضي لتبلغ نهاية نوفمبر الماضي 173ر35 مليار دولار فيما بلغ في أكتوبر السابق عليه 102ر35 مليار دولار و970ر34 مليار دولار في سبتمبر 2023.
وتتكون الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري من الذهب المودع في خزائنه إضافة إلى غطاء نقدي لسلة عملات دولية هي الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار صرف تلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية.
ويساهم في دعم الاحتياطي النقدي للبنك مصادر أخرى للعملات الأجنبية مثل تحويلات المصريين في الخارج إضافة إلى عائدات تشغيل قناة السويس.
ويعمل المركزي المصري من خلال احتياطاته من النقد الأجنبي على توفير السلع الأساسية وسداد أقساط الديون الخارجية وفوائدها ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية. (النهاية)
م م / م ع ع
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