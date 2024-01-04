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أمين (مجلس التعاون) يشيد بالمبادرة الإماراتية لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

1/4/2024 2:46:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 4 - 1 (كونا) -- أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الخميس بالمبادرة الإماراتية في التوسط لتبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وقال البديوي في بيان إن هذه المبادرة دلالة على جهود الإمارات الدبلوماسية القيمة والكبيرة نحو تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين والعالميين.
وثمن الدور الرائد والفعال الذي تقوم به الإمارات في العديد من القضايا الإقليمية والدولية من خلال تسهيل ودعم الحوار والتفاهم بين الأطراف المتنازعة.
وأكد أن موقف دول مجلس التعاون من الأزمة الروسية الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
وكانت وزارة الخارجية الإماراتية أعلنت أمس الأربعاء نجاح وساطة دولة الإمارات بشأن تبادل أسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا مؤكدة أن هذا النجاح جاء "انعكاسا لعلاقات الصداقة الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات بكل من جمهوريتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا والتي دعمتها اتصالات منتظمة على أعلى المستويات نتج عنها إحدى أكبر عمليات تبادل الأسرى بين الجانبين منذ بداية الحرب". (النهاية)

خ ن ش / م ع ع




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