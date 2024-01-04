إصابة 3 أشخاص بإطلاق نار في ثانوية بولاية (أيوا) الأمريكية وانتحار منفذ الهجوم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 4 - 1 (كونا) -- قالت وسائل إعلام أمريكية اليوم الخميس إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بإطلاق نار داخل مدرسة ثانوية بولاية (أيوا) الواقعة وسط غرب الولايات المتحدة فيما انتحر منفذ الهجوم.
وذكرت شبكة (إن بي سي) الإخبارية الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمنيين أن الهجوم جاء متزامنا مع اليوم الأول لعودة الطلاب إلى مدرسة (بيري) الثانوية بعد العطلة الشتوية مشيرة إلى أن منفذ الهجوم أطلق النار على نفسه بعد وصول الشرطة لمكان الحادث.
وقالت الشرطة إن المنفذ معروف لديها فيما لم يتم الكشف عن اسمه أو عمره أو دوافعه.
كما صرحت بأن المصابين الثلاثة هم طالبان وموظف إداري إلا أنها لم تكشف عن هوياتهم أو درجة خطورة إصاباتهم. (النهاية) ر س ر / ف ا س
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