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إصابة 3 أشخاص بإطلاق نار في ثانوية بولاية (أيوا) الأمريكية وانتحار منفذ الهجوم

1/4/2024 2:46:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 4 - 1 (كونا) -- قالت وسائل إعلام أمريكية اليوم الخميس إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بإطلاق نار داخل مدرسة ثانوية بولاية (أيوا) الواقعة وسط غرب الولايات المتحدة فيما انتحر منفذ الهجوم.
وذكرت شبكة (إن بي سي) الإخبارية الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمنيين أن الهجوم جاء متزامنا مع اليوم الأول لعودة الطلاب إلى مدرسة (بيري) الثانوية بعد العطلة الشتوية مشيرة إلى أن منفذ الهجوم أطلق النار على نفسه بعد وصول الشرطة لمكان الحادث.
وقالت الشرطة إن المنفذ معروف لديها فيما لم يتم الكشف عن اسمه أو عمره أو دوافعه.
كما صرحت بأن المصابين الثلاثة هم طالبان وموظف إداري إلا أنها لم تكشف عن هوياتهم أو درجة خطورة إصاباتهم. (النهاية) ر س ر / ف ا س

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