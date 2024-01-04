وزيرا الخارجية الأمريكي والفرنسي يبحثان خطوات تجنب التصعيد في لبنان والشرق الأوسط

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 4 - 1 (كونا) -- قالت الولايات المتحدة اليوم الخميس إن وزير خارجيتها أنتوني بلينكن بحث مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا خطوات تجنب التصعيد في لبنان والشرق الأوسط وتهدئة التوترات في الضفة الغربية.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان إن هذا جاء في اتصال هاتفي مساء أمس الأربعاء دعا بلينكن خلاله إلى "الوقف الفوري للهجمات غير القانونية على السفن التجارية في البحر الأحمر من قبل الحوثيين والإفراج عن السفن وأطقمها المحتجزة بشكل غير قانوني".
وأوضح البيان أن الجانبين ناقشا "أهمية التدابير الرامية إلى منع اتساع نطاق الصراع في غزة بما في ذلك الخطوات الإيجابية لتهدئة التوترات في الضفة الغربية وتجنب التصعيد في لبنان وإيران".
وشددا على أهمية "التقليل إلى أدنى حد من الخسائر في صفوف المدنيين في غزة" مؤكدا "الحاجة الملحة للتنسيق الدولي لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة".
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت مساء الأول من أمس الثلاثاء ضربة جوية بثلاثة صواريخ من طائرة مسيرة استهدفت مقرا لحركة (حماس) في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت نتج عنه وقوع سبعة قتلى من بينهم نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري مع مرافقيه و11 جريحا.
وعزز اغتيال العاروري مخاوف توسع الحرب في غزة إلى لبنان وهو ما حذرت منه أطراف دولية عديدة من ضمنها قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) التي عبرت عن قلقها من أن الاغتيال "قد تكون له عواقب مدمرة لا سيما على جانبي الخط الأزرق في جنوب لبنان". (النهاية)
ر س ر / م ع ح ع
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