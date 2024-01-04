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وزيرا الخارجية الأمريكي والفرنسي يبحثان خطوات تجنب التصعيد في لبنان والشرق الأوسط

1/4/2024 2:46:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 4 - 1 (كونا) -- قالت الولايات المتحدة اليوم الخميس إن وزير خارجيتها أنتوني بلينكن بحث مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا خطوات تجنب التصعيد في لبنان والشرق الأوسط وتهدئة التوترات في الضفة الغربية.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان إن هذا جاء في اتصال هاتفي مساء أمس الأربعاء دعا بلينكن خلاله إلى "الوقف الفوري للهجمات غير القانونية على السفن التجارية في البحر الأحمر من قبل الحوثيين والإفراج عن السفن وأطقمها المحتجزة بشكل غير قانوني".
وأوضح البيان أن الجانبين ناقشا "أهمية التدابير الرامية إلى منع اتساع نطاق الصراع في غزة بما في ذلك الخطوات الإيجابية لتهدئة التوترات في الضفة الغربية وتجنب التصعيد في لبنان وإيران".
وشددا على أهمية "التقليل إلى أدنى حد من الخسائر في صفوف المدنيين في غزة" مؤكدا "الحاجة الملحة للتنسيق الدولي لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين في غزة".
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت مساء الأول من أمس الثلاثاء ضربة جوية بثلاثة صواريخ من طائرة مسيرة استهدفت مقرا لحركة (حماس) في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت نتج عنه وقوع سبعة قتلى من بينهم نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري مع مرافقيه و11 جريحا.
وعزز اغتيال العاروري مخاوف توسع الحرب في غزة إلى لبنان وهو ما حذرت منه أطراف دولية عديدة من ضمنها قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) التي عبرت عن قلقها من أن الاغتيال "قد تكون له عواقب مدمرة لا سيما على جانبي الخط الأزرق في جنوب لبنان". (النهاية)

ر س ر / م ع ح ع




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