Friday, 05 January 2024 12:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير النقل المصري: شراكة مع الإمارات لتعظيم سياحة اليخوت وسفن الكروز في مصر

1/4/2024 2:46:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 4 - 1 (كونا) -- أعلن وزير النقل المصري كامل الوزير اليوم الخميس عن شراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير الموانئ المصرية لتعظيم سياحة اليخوت وسفن الكروز في مصر.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير النقل المصري عقب توقيع عقد بين الهيئة العامة المصرية لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ أبو ظبي بنظام البناء والتشغيل وإعادة التسليم (بي.أو. تي) لمحطات الركاب والسفن السياحية بموانئ الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ المطلة على البحر الأحمر.
وأوضح الوزير أن الهدف من هذا التعاقد هو تعظيم سياحة اليخوت وسياحة سفن الكروز في مصر وذلك بالتعاون بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانئ أبوظبي في مجال النقل البحري الى جانب التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الإدارة والتشغيل للمحطات المختلفة.
وأكد أنه جرى عقد مؤتمر مع مستثمرين لتعظيم سياحة اليخوت بمصر وتدعيم سبل إنشاء المارينات المحلية وتبسيط وتسريع الاجراءات الخاصة بها عند وصول ومغادرة اليخوت الأجنبية للموانئ والمراين السياحية التي تقع على السواحل المصرية.
وأوضح الوزير أن العقد مع موانئ ابو ظبي يختص بسياحة السفن العابرة (كروز) ويمنح المجموعة الاماراتية حق بناء وتطوير وادارة وتشغيل وتسويق وصيانة ومن ثم إعادة تسليم محطات الركاب والسفن السياحية بموانئ الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ.
وأوضح أن هذا التعاقد سيسهم في تسيير خط كروز بين ميناء زايد وموانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ ولاحقا مع موانئ الخليج العربي وميناء العقبة والموانئ الأوروبية والآسيوية مؤكدا أن هذه الخطوة من شأنها تحقيق "تكامل مع موانئ أبو ظبي التي تتعاون مع خطوط ملاحية عالمية ومقاصد سياحية في مختلف دول العالم".
وتوقع الوزير ارتفاع كفاءة محطتي سفاجا والغردقة اللتين افتتحتا في عامي 2015 و 2016 بموجب هذا العقد علاوة على تطويرهما من خلال شراكات استراتيجية مع كبرى شركات ادارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية.
وأوضح أن هذا الامر سيعود بالنفع لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.
واعتبر الوزير أن تعظيم تجارة الترانزيت من أهم الأولويات التي يجري العمل عليها للاستفادة من المواقع المميزة للموانئ المصرية بهدف تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات وتعظيم تجارة الترانزيت.
ورجح الوزير أن يساهم هذا التعاقد في زيادة الدخل القومي لمصر الى جانب توفير فرص عمل وعوائد على المصانع والمقاصد السياحية للسائحين.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي الاقليمي لمنطقة الشرق الوسط لمجموعة موانئ أبو ظبي أحمد المطوع أن التوقيع يعد امتدادا للتعاون بين مجموعة موانئ أبو ظبي ووزارة النقل المصرية في العديد من المشروعات ولاسيما في قطاع النقل.
وأشار في هذا السياق إلى طبيعة العقد الذي ينص على منح موانئ أبوظبي حق بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم المحطة متعددة الأغراض (سفاجا) بميناء سفاجا البحري.
وأعرب المطوع عن سعادته بهذا التوقيع لافتا إلى مشروعات أخرى سيتم التعاون فيها مع وزارة النقل المصرية في الفترة المقبلة. (النهاية)

م م / ه س ص



MENAFN04012024000071011013ID1107686086

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث