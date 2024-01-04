وزير النقل المصري: شراكة مع الإمارات لتعظيم سياحة اليخوت وسفن الكروز في مصر

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 4 - 1 (كونا) -- أعلن وزير النقل المصري كامل الوزير اليوم الخميس عن شراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير الموانئ المصرية لتعظيم سياحة اليخوت وسفن الكروز في مصر.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير النقل المصري عقب توقيع عقد بين الهيئة العامة المصرية لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ أبو ظبي بنظام البناء والتشغيل وإعادة التسليم (بي.أو. تي) لمحطات الركاب والسفن السياحية بموانئ الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ المطلة على البحر الأحمر.
وأوضح الوزير أن الهدف من هذا التعاقد هو تعظيم سياحة اليخوت وسياحة سفن الكروز في مصر وذلك بالتعاون بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانئ أبوظبي في مجال النقل البحري الى جانب التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الإدارة والتشغيل للمحطات المختلفة.
وأكد أنه جرى عقد مؤتمر مع مستثمرين لتعظيم سياحة اليخوت بمصر وتدعيم سبل إنشاء المارينات المحلية وتبسيط وتسريع الاجراءات الخاصة بها عند وصول ومغادرة اليخوت الأجنبية للموانئ والمراين السياحية التي تقع على السواحل المصرية.
وأوضح الوزير أن العقد مع موانئ ابو ظبي يختص بسياحة السفن العابرة (كروز) ويمنح المجموعة الاماراتية حق بناء وتطوير وادارة وتشغيل وتسويق وصيانة ومن ثم إعادة تسليم محطات الركاب والسفن السياحية بموانئ الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ.
وأوضح أن هذا التعاقد سيسهم في تسيير خط كروز بين ميناء زايد وموانئ سفاجا والغردقة وشرم الشيخ ولاحقا مع موانئ الخليج العربي وميناء العقبة والموانئ الأوروبية والآسيوية مؤكدا أن هذه الخطوة من شأنها تحقيق "تكامل مع موانئ أبو ظبي التي تتعاون مع خطوط ملاحية عالمية ومقاصد سياحية في مختلف دول العالم".
وتوقع الوزير ارتفاع كفاءة محطتي سفاجا والغردقة اللتين افتتحتا في عامي 2015 و 2016 بموجب هذا العقد علاوة على تطويرهما من خلال شراكات استراتيجية مع كبرى شركات ادارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية.
وأوضح أن هذا الامر سيعود بالنفع لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية على الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.
واعتبر الوزير أن تعظيم تجارة الترانزيت من أهم الأولويات التي يجري العمل عليها للاستفادة من المواقع المميزة للموانئ المصرية بهدف تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات وتعظيم تجارة الترانزيت.
ورجح الوزير أن يساهم هذا التعاقد في زيادة الدخل القومي لمصر الى جانب توفير فرص عمل وعوائد على المصانع والمقاصد السياحية للسائحين.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي الاقليمي لمنطقة الشرق الوسط لمجموعة موانئ أبو ظبي أحمد المطوع أن التوقيع يعد امتدادا للتعاون بين مجموعة موانئ أبو ظبي ووزارة النقل المصرية في العديد من المشروعات ولاسيما في قطاع النقل.
وأشار في هذا السياق إلى طبيعة العقد الذي ينص على منح موانئ أبوظبي حق بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم المحطة متعددة الأغراض (سفاجا) بميناء سفاجا البحري.
وأعرب المطوع عن سعادته بهذا التوقيع لافتا إلى مشروعات أخرى سيتم التعاون فيها مع وزارة النقل المصرية في الفترة المقبلة. (النهاية)
م م / ه س ص
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