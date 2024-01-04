وزيرة الثقافة تزور الشاعر حيدر محمود

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 كانون الثاني(بترا)- زارت وزيرة الثقافة هيفاء النجار اليوم الخميس وزير الثقافة الأسبق الشاعر والأديب حيدر محمود.

ووففاً لبيان صحفي صادر عن الوزارة، أعربت النجار خلال الزيارة عن تقديرها لشاعر كبير حملت قصائده الوطن وتغنت بالهاشميين، وكانت مضيئةً دومًا على القدس وفلسطين.

وقالت، إن حيدر محمود، هو أحد أهم النماذج الشعرية العربية موضع الاعتزاز ، كشاعر له حضوره العربي ومواقفه ومنطلقاته الوطنية والعروبية، مؤكدةً خلال الزيارة التي رافقها فيها مدير عام مهرجان جرش للثقافة والفنون أيمن سماوي، أن الشاعر محمود كانت له بصمته الخاصة في كتابة القصيدة بأسلوب إبداعي أثّر في أجيال كاملة نشأت على شعره.

ونوهت بعناوين دواوينه التي أخذت مكانها في وجدان الأردنيين والعرب طيلة هذه المسيرة المباركة من الكتابة والإبداع، مؤكدة دور وزارة الثقافة في الاحتفاء بالقامات الثقافية، وفي طليعتهم الشاعر حيدر محمود الذي أخلص لشعره وموضوعات قصائده، كجزء من رسالة الشاعر الحقيقي، خصوصًا وقد شهد مراحل مهمة من تطور الدولة الأردنية ومنجزات قيادتها السياسية، التي كتب فيها أجمل قصائده، وتغنى بمواقف الأردن والهاشميين، وكان وما يزال سيفًا مدافعًا عن الأردن، ومُعليًا من إنجازاته، يكتب بقلب الشاعر المحب المثقف والأصيل.

وتحدثت النجار عن حضور الشاعر محمود في كل مواقع المسؤولية الثقافية والدبلوماسيه التي تبوأها من خلال عمله وزيرًا للثقافة، وسفيرًا للأردن بتونس، وغيرها من مواقع ادارية ثقافية واعلامية.

من جهته، أعرب الشاعر حيدر محمود عن تقديره للزيارة، ملقيًا الضوء على مسيرته الشعرية وتحديات البدايات وأعلام الشعر العربي والكلمة المغناة والازدهار الثقافي في عواصم الدول العربية في ذلك الوقت.

وأكد محمود جهود ملوك بني هاشم في دعم الثقافة والمثقفين، واهتمامهم بتشجيع الفكر والأدب، لافتًا إلى زيارة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد له واطمئنانه عليه، وهو ما يعزز من قيمة الثقافة والإبداع في نفوس المثقفين.

كما تحدث محمود عن المشهد الثقافي الأردني وتطوره ما بين الأمس واليوم والدور التنويري والثقافي للإذاعة الأردنية، مستذكرًا مزاملته لرئيس الوزراء الأسبق الشهيد وصفي التل.

كما استذكر محمود رحلته بين الشعر والعمل الثقافي وعمله سفيرًا في تونس، كتجربة ثرية على المستويين الثقافي والإبداعي.

وفي نهاية الزيارة أهدت وزيرة الثقافة للشاعر حيدر محمود لوحة بالخط العربي من مقتنيات الوزارة، كُتب عليها "على باب عمان علّق آية (نصرٌ من الله)، كمقطع من إحدى قصائد الشاعر الوطنية بعيد الاستقلال.

--(بترا)

م ت/م ق/ح أ

04/01/2024 22:27:06