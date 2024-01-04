بحث مجالات التعاون بين المركز الجغرافي وبلدية مادبا الكبري

MENAFN - Jordan News Agency)

مادبا 4 كانون الثاني (بترا)- بحث مدير عام المركز الجغرافي العميد معمر كامل حدادين، ورئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح مجالات تعزيز التعاون وسبل تحقيق مخرجات الاتفاقية التي أبرمت بين الطرفين الشهر الماضي.

وقال رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح، خلال لقائه في مقر البلدية اليوم العميد حدادين، أنه تم الإتفاق على البدء بتنفيذ تدريب شامل لمؤسسات الحكم المحلي في المدينة لغايات إنشاء قاعدة بيانات للمدينة تساعد أصحاب القرار في المدينة من خلال الأنظمة الجغرافية الحديثة واعطائهم الرؤية المستقبلية .

وعبر الرواجيح عن اعتزاز بلدية مادبا بالتشاركية مع المركز الجغرافي الملكي والتي ستجني ثمارها جميع المؤسسات الرسمية والخاصة والمواطنين الذين سيلمسوا انعكاس ذلك على الخدمات الالكترونية.

بدوره، بين العميد حدادين، أن هذا التعاون مع بلدية مادبا سيكون خطوة أولى تخدم مصلحة الطرفين خاصة فيما يتعلق بالجانب العملي من الخطط التشاركية في التدريب والانجاز.

وأعرب الحدادين عن دعم المركز لبلدية مادبا وجميع مؤسسات الوطن حيث أن المركز يتولى تنفيذ كافة الأعمال المساحية(الأرضية، الجوية، الفضائية)، وإنتاج الخرائط بكافة الأنواع والمقاييس ورفد كل القطاعات الحكومية بهذه الخرائط، وتقديم خدماته للدول العربية والصديقة في هذه المجالات.

وتركز الإتفاقية على تبادل الخبرات الفنية والمعلومات والتدريب المشترك وإقامة الندوات والمؤتمرات العلمية المتخصصة وورش العمل، خصوصاً فيما يتعلق بانظمة المعلومات الجغرافية والعلوم المساحية والإستشعار عن بعد، بما يخدم التنمية المستدامة ويلبي حاجات المدينة.

--(بترا)

ج ب/م ق/ح أ

04/01/2024 21:26:22