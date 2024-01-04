بحث مجالات التعاون بين المركز الجغرافي وبلدية مادبا الكبري

(MENAFN
- Jordan News Agency)
مادبا 4 كانون الثاني (بترا)- بحث مدير عام المركز الجغرافي العميد معمر كامل حدادين، ورئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح مجالات تعزيز التعاون وسبل تحقيق مخرجات الاتفاقية التي أبرمت بين الطرفين الشهر الماضي.
وقال رئيس بلدية مادبا الكبرى عارف الرواجيح، خلال لقائه في مقر البلدية اليوم العميد حدادين، أنه تم الإتفاق على البدء بتنفيذ تدريب شامل لمؤسسات الحكم المحلي في المدينة لغايات إنشاء قاعدة بيانات للمدينة تساعد أصحاب القرار في المدينة من خلال الأنظمة الجغرافية الحديثة واعطائهم الرؤية المستقبلية .
وعبر الرواجيح عن اعتزاز بلدية مادبا بالتشاركية مع المركز الجغرافي الملكي والتي ستجني ثمارها جميع المؤسسات الرسمية والخاصة والمواطنين الذين سيلمسوا انعكاس ذلك على الخدمات الالكترونية.
بدوره، بين العميد حدادين، أن هذا التعاون مع بلدية مادبا سيكون خطوة أولى تخدم مصلحة الطرفين خاصة فيما يتعلق بالجانب العملي من الخطط التشاركية في التدريب والانجاز.
وأعرب الحدادين عن دعم المركز لبلدية مادبا وجميع مؤسسات الوطن حيث أن المركز يتولى تنفيذ كافة الأعمال المساحية(الأرضية، الجوية، الفضائية)، وإنتاج الخرائط بكافة الأنواع والمقاييس ورفد كل القطاعات الحكومية بهذه الخرائط، وتقديم خدماته للدول العربية والصديقة في هذه المجالات.
وتركز الإتفاقية على تبادل الخبرات الفنية والمعلومات والتدريب المشترك وإقامة الندوات والمؤتمرات العلمية المتخصصة وورش العمل، خصوصاً فيما يتعلق بانظمة المعلومات الجغرافية والعلوم المساحية والإستشعار عن بعد، بما يخدم التنمية المستدامة ويلبي حاجات المدينة.
--(بترا)
ج ب/م ق/ح أ
04/01/2024 21:26:22
MENAFN04012024000117011021ID1107686084
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