سفينة تجارية تتعرض لهجوم من قبل الحوثيين في البحر الأحمر

سفينة تجارية تتعرض لهجوم من قبل الحوثيين في البحر الأحمر
التاريخ
1/4/2024 2:45:55 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 4 كانون الثاني(بترا)- قالت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، إن سفينة تجارية أخرى تعرضت لهجوم في البحر الأحمر، من قبل خمسة أو ستة أشخاص مسلحين.
ونقلت "بي بي سي" عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن الهجوم وقع على بعد 460 ميلاً بحرياً شرق إيل في الصومال، ولجأ الطاقم إلى المنطقة الآمنة للسفينة المعروفة باسم "القلعة".
وأشارت الهيئة إلى أن هذا الهجوم هو الـ 25 على السفن التجارية في المنطقة منذ منتصف تشرين الثاني الماضي.
--(بترا)
رش/م د/ح أ
04/01/2024 21:01:32
MENAFN04012024000117011021ID1107686082
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