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رئيس هيئة الأركان يوعز بتعزيز منظومة حرس الحدود الإلكترونية

1/4/2024 2:45:53 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 كانون الثاني (بترا) - أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تسخير الإمكانات والقدرات المتوفرة كافة؛ بهدف رفد وحدات حرس الحدود بجميع المعدات والوسائل الحديثة والمتطورة، بما يعزز من قدرتها على تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار بالتصدي لمحاولات التسلل والتهريب.
جاء ذلك خلال تفقده، اليوم الخميس، عدداً من وحدات حرس الحدود التابعة للمنطقة العسكرية الشرقية، وذلك في ظل متابعة جاهزية تشكيلات ووحدات القوات المسلحة في المجالات العملياتية والتدريبية واللوجستية.
وأوعز اللواء الركن الحنيطي إلى تعزيز منظومة حرس الحدود الإلكترونية بكاميرات مراقبة ليلية ونهارية تعمل ضمن أجواء الضباب الكثيف، وتعزيز الاسناد الجوي، وأجهزة رصد راداري.
كما وجه اللواء الركن الحنيطي لوضع الخطط وتسخير الموارد اللازمة لبناء سياج إلكتروني لمنع كل أشكال التسلل والتهريب في ظل الظروف الجوية السيئة والمتمثلة بالضباب الكثيف والعواصف الرملية.
وشدد رئيس هيئة الأركان المشتركة، خلال جولته في واجهة المنطقة العسكرية الشرقية، على أن القوات المسلحة ماضية ومستمرة في منع عمليات التسلل والتهريب وبالقوة، ومواجهة جميع أشكال التهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساع يراد بها تقويض أمن الوطن وترويع مواطنيه وزعزعة أمن واستقرار المملكة.
والتقى اللواء الركن الحنيطي مرتبات وحدات حرس الحدود التي زارها ونقل لهم تحيات ومحبة جلالة القائد الأعلى، مشيداً بالمستوى المتميز والمعنويات العالية التي يتمتعون بها، والجهود الكبيرة التي يبذلها نشامى وحدات حرس الحدود في مختلف مواقعهم، بالوقوف صفاً واحداً في وجه كل مَن يحاول العبث بأمنه واستقراره بكل قوة وحزم.
--(بترا)
ل م/م د/ح أ
04/01/2024 20:23:43

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