تخريج المشاركين بدورة سلامة الغذاء في المنشآت السياحية والفندقية باليرموك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 4 كانون الثاني (بترا) رعى رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، بحضور المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، اليوم الخميس، تخريج طلبة كلية السياحة والفنادق المشاركين في الدورة التدريبية "سلامة الغذاء في المنشآت السياحية والفندقية"، التي نظمتها شعبة التوعية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء/ فرع إربد.
وقال مسّاد في كلمة ألقاها إن عقد هذه الدورة يأتي في سياق التشاركية والتعاون بين جامعة اليرموك والمؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بما يحقق النظرة والأهداف المشتركة في خدمة المصلحة العامة، معربا عن شكره وتقديره لقرار "المؤسسة" عقد هذه الدورة التدريبية مجانا لعشرين طالبا سنويا من أوائل كلية السياحة والفنادق، والتي تعنى بسلامة الغداء في المنشآت السياحية والفندقية.
وأكد مسّاد أن الغذاء وسلامته من الأساسيات التي يبحث عنها السائح عند زيارة أي مقصد سياحي، وهنا تأتي النظرة إلى هذه الخدمة على أنها منتج سياحي وخدمي، مشددًا على أهمية التشاركية مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
من جانبه، أكد مهيدات، أهمية البرامج التدريبية والتوجيهية التي تطلقها المؤسسة في بناء القدرات التطبيقية لدى الطلبة وتدعيم النتاجات والمخرجات العلمية للمساقات الأكاديمية وربطها بالتدريب الفني المتخصص، وبما يسهم برفد المنشآت الغذائية السياحية والفنادق بالكوادر الوطنية المؤهلة ذات الخبرة والكفاءة المتميزة.
وأضاف أن مثل هذه البرامج النوعية تسهم بشكل ملموس بالارتقاء بمنظومة سلامة وجودة الغذاء في المملكة، وتعزيز برامج الرقابة الذاتية في المنشآت، بما ينعكس على تعزيز السمعة المتميزة للغذاء الأردني، ودعم الجهود الوطنية في تعزيز الترويج السياحي.
وفي نهاية حفل التخريج، سلم مساد ومهيدات الشهادات للطلبة المشاركين في الدورة والبالغ عددهم "39" طالبا وطالبة.
--(بترا)
ع ع/م د/ح أ
04/01/2024 19:38:47
MENAFN04012024000117011021ID1107686080
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