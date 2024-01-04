تخريج المشاركين بدورة سلامة الغذاء في المنشآت السياحية والفندقية باليرموك

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 4 كانون الثاني (بترا) رعى رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، بحضور المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، اليوم الخميس، تخريج طلبة كلية السياحة والفنادق المشاركين في الدورة التدريبية "سلامة الغذاء في المنشآت السياحية والفندقية"، التي نظمتها شعبة التوعية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء/ فرع إربد.

وقال مسّاد في كلمة ألقاها إن عقد هذه الدورة يأتي في سياق التشاركية والتعاون بين جامعة اليرموك والمؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بما يحقق النظرة والأهداف المشتركة في خدمة المصلحة العامة، معربا عن شكره وتقديره لقرار "المؤسسة" عقد هذه الدورة التدريبية مجانا لعشرين طالبا سنويا من أوائل كلية السياحة والفنادق، والتي تعنى بسلامة الغداء في المنشآت السياحية والفندقية.

وأكد مسّاد أن الغذاء وسلامته من الأساسيات التي يبحث عنها السائح عند زيارة أي مقصد سياحي، وهنا تأتي النظرة إلى هذه الخدمة على أنها منتج سياحي وخدمي، مشددًا على أهمية التشاركية مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

من جانبه، أكد مهيدات، أهمية البرامج التدريبية والتوجيهية التي تطلقها المؤسسة في بناء القدرات التطبيقية لدى الطلبة وتدعيم النتاجات والمخرجات العلمية للمساقات الأكاديمية وربطها بالتدريب الفني المتخصص، وبما يسهم برفد المنشآت الغذائية السياحية والفنادق بالكوادر الوطنية المؤهلة ذات الخبرة والكفاءة المتميزة.

وأضاف أن مثل هذه البرامج النوعية تسهم بشكل ملموس بالارتقاء بمنظومة سلامة وجودة الغذاء في المملكة، وتعزيز برامج الرقابة الذاتية في المنشآت، بما ينعكس على تعزيز السمعة المتميزة للغذاء الأردني، ودعم الجهود الوطنية في تعزيز الترويج السياحي.

وفي نهاية حفل التخريج، سلم مساد ومهيدات الشهادات للطلبة المشاركين في الدورة والبالغ عددهم "39" طالبا وطالبة.

--(بترا)

ع ع/م د/ح أ

04/01/2024 19:38:47