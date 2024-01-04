التعاون الخليجي يرفض التصريحات الإسرائيلية بإعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 كانون الثاني (بترا)- أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، اليوم الخميس، عن رفضه واستنكاره الشديدين لتصريحات الوزيرين الإسرائيليين والداعية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة.
وقال البديوي, إن هذه التصريحات الصادرة، تعكس نوايا إسرائيل السلبية والعدائية تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط، وتمثل تهديدًا لاستقرار المنطقة وعقبة أمام جهود تحقيق السلام، وأن هذه التصريحات تعتبر تصعيدًا خطيرًا قد يؤدي إلى توترات إقليمية متزايدة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) .
وأكد البديوي على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالعمل الجماعي للحفاظ على فرص السلام في المنطقة لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ووقف مثل هذه التصريحات غير المسؤولة والتحريضية والتي ستؤدي إلى تأجيج الأوضاع في المنطقة, مشدداً على موقف دول مجلس التعاون الثابت والملتزم تجاه القضية الفلسطينية، والمساند لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على الأراضي التي احتلت عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أعربت وزارة الخارجية السعودية اليوم الخميس عن تنديد المملكة ورفضها القاطع للتصريحات المتطرفة لوزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اللذين دعيا لتهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات.
وقالت في بيان لها :" تؤكد المملكة أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية تجاه إمعان حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عبر تصريحاتها وأفعالها، في انتهاك قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني"
بدورها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن استنكار دولة الكويت ورفضها القاطع لتصريحات مسؤولين في سلطة الاحتلال الإسرائيلي الداعية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة.
وحذرت الوزارة في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الكويتية اليوم الخميس، مجددا من نوايا سلطة الاحتلال الإسرائيلي التي باتت جلية للعيان ولا تدع مجالا للشك بالخطط الإسرائيلية لتهجير سكان قطاع غزة بشكل خاص والشعب الفلسطيني الشقيق بشكل عام من وطنهم مؤكدة على أن تلك التصريحات تخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وكذلك إرادة المجتمع الدولي.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/ح أ
04/01/2024 19:37:51
MENAFN04012024000117011021ID1107686079
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