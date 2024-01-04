هيئة الأوراق المالية ومؤسسات السوق تستقبل وفدا طلابيا من جامعة الزرقاء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 0 كانون الثاني (بترا) استقبلت هيئة الأوراق المالية ومؤسسات سوق رأس المال، وفداً طلابياً من قسم المصارف الإسلامية – كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الزرقاء.

وتهدف زيارة الطلبة التي أشرف عليها الدكتور خالد جمعة والدكتور سامر زكارنة، للاطلاع على أعمالها وإنجازاتها والتطورات التشريعية والتنظيمية التي يشهدها سوق رأس المال الوطني.

وتخللها إطلاع الطلبة على آلية عمل الهيئة ومؤسسات سوق رأس المال، بالإضافة إلى شرح موجز حول الدور الرقابي والتنظيمي الذي تقوم به الهيئة وأهدافها، وصلاحيات ومهام مجلس المفوضين، والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها، وكذلك ممارسة الهيئة لصلاحياتها بموجب القانون منها التفتيش والتدقيق والتحقيق واتخاذ التدابير الفورية والإدارية بحق المخالفين لأحكام قانون الاوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

وتم التطرق إلى نطاق تطبيق القانون ومزايا الأوراق المالية وأهم التشريعات الناظمة لعمل المرخص لهم والكفالات والضمانات المقدمة من المرخص لهم وصندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية بالإضافة إلى التشريعات الناظمة لصكوك التمويل الإسلامي.

كما تم استعراض الدور الذي تقوم به مؤسسات سوق رأس المال والجهود التي بذلتها للارتقاء بالسوق وفق أحدث المعايير الدولية بهدف تطوير المناخ الملائم للاستثمار فيه وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية، حيث قدمت بورصة عمان إيجازاً عن نشاط بورصة عمان وشرحاً لأهم التطورات التي شهدتها البورصة منذ تأسيسها كما تم إطلاع الطلبة نظام التداول الإلكتروني ونظام الإفصاح الإلكتروني. كما قدم مركز إيداع الأوراق المالية موجزاً عن أعماله ومهامه وأهمها حفظ حقوق ملكية الورقة المالية وتثبيتها وإيداعها لدى المركز ونقل ملكيتها، إضافة إلى التقاص والتسوية.

وتخلل اللقاء مناقشات بين الطلبة والمحاضرين تم من خلالها الرد على أسئلة واستفسارات الطلبة حول كل ما يتعلق بسوق الأوراق المالية ومهام مؤسسات سوق رأس المال.

وأشاد الوفد بالإنجازات التي حققتها هيئة الأوراق المالية خلال السنوات القليلة الماضية وعبر تاريخها العريق على مستوى أسواق المنطقة، وبالإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتحفيز الاستثمار.

ومن الجدير بالذكر أن هيئة الأوراق المالية ومؤسسات سوق رأس المال تستقبل العديد من الوفود الطلابية المحلية والدولية بشكل دائم حرصاً منهم على نشر التوعية والثقافة، فضلاً عن تعزيز التواصل المحلي والدولي مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة.

--(بترا)

رش/م د/ح أ

04/01/2024 19:36:55