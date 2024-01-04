هيئة الأوراق المالية ومؤسسات السوق تستقبل وفدا طلابيا من جامعة الزرقاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 0 كانون الثاني (بترا) استقبلت هيئة الأوراق المالية ومؤسسات سوق رأس المال، وفداً طلابياً من قسم المصارف الإسلامية – كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة الزرقاء.
وتهدف زيارة الطلبة التي أشرف عليها الدكتور خالد جمعة والدكتور سامر زكارنة، للاطلاع على أعمالها وإنجازاتها والتطورات التشريعية والتنظيمية التي يشهدها سوق رأس المال الوطني.
وتخللها إطلاع الطلبة على آلية عمل الهيئة ومؤسسات سوق رأس المال، بالإضافة إلى شرح موجز حول الدور الرقابي والتنظيمي الذي تقوم به الهيئة وأهدافها، وصلاحيات ومهام مجلس المفوضين، والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها، وكذلك ممارسة الهيئة لصلاحياتها بموجب القانون منها التفتيش والتدقيق والتحقيق واتخاذ التدابير الفورية والإدارية بحق المخالفين لأحكام قانون الاوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
وتم التطرق إلى نطاق تطبيق القانون ومزايا الأوراق المالية وأهم التشريعات الناظمة لعمل المرخص لهم والكفالات والضمانات المقدمة من المرخص لهم وصندوق حماية المستثمرين في الأوراق المالية بالإضافة إلى التشريعات الناظمة لصكوك التمويل الإسلامي.
كما تم استعراض الدور الذي تقوم به مؤسسات سوق رأس المال والجهود التي بذلتها للارتقاء بالسوق وفق أحدث المعايير الدولية بهدف تطوير المناخ الملائم للاستثمار فيه وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية، حيث قدمت بورصة عمان إيجازاً عن نشاط بورصة عمان وشرحاً لأهم التطورات التي شهدتها البورصة منذ تأسيسها كما تم إطلاع الطلبة نظام التداول الإلكتروني ونظام الإفصاح الإلكتروني. كما قدم مركز إيداع الأوراق المالية موجزاً عن أعماله ومهامه وأهمها حفظ حقوق ملكية الورقة المالية وتثبيتها وإيداعها لدى المركز ونقل ملكيتها، إضافة إلى التقاص والتسوية.
وتخلل اللقاء مناقشات بين الطلبة والمحاضرين تم من خلالها الرد على أسئلة واستفسارات الطلبة حول كل ما يتعلق بسوق الأوراق المالية ومهام مؤسسات سوق رأس المال.
وأشاد الوفد بالإنجازات التي حققتها هيئة الأوراق المالية خلال السنوات القليلة الماضية وعبر تاريخها العريق على مستوى أسواق المنطقة، وبالإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتحفيز الاستثمار.
ومن الجدير بالذكر أن هيئة الأوراق المالية ومؤسسات سوق رأس المال تستقبل العديد من الوفود الطلابية المحلية والدولية بشكل دائم حرصاً منهم على نشر التوعية والثقافة، فضلاً عن تعزيز التواصل المحلي والدولي مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة.
--(بترا)
رش/م د/ح أ
04/01/2024 19:36:55
MENAFN04012024000117011021ID1107686078
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