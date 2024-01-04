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مفوضية أممية: إعادة توطين الفلسطينيين انتهاك للقوانين الدولية

1/4/2024 2:45:49 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 كانون الثاني (بترا)- قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن مطالبة عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين، بإعادة توطين الفلسطينيين في قطاع غزة في دول أخرى هي انتهاك صارخ للقوانين الدولية.
وكتبت المفوضية عبر حسابها في منصة "إكس" اليوم الخميس: "نشعر بقلق بالغ إزاء تصريحات كبار المسؤولين الإسرائيليين بشأن خطط نقل المدنيين من غزة إلى بلدان ثالثة".
وأضافت أن 85 بالمئة من سكان قطاع غزة هم نازحون على المستوى الداخلي، ولهم الحق الكامل في العودة إلى منازلهم، مؤكدة حظر جميع القوانين الدولية للترحيل القسري للنازحين والأشخاص المحميين داخل الأراضي المحتلة أو ترحيلهم منها".
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/ح أ
04/01/2024 19:35:22

MENAFN04012024000117011021ID1107686077

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