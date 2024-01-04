مفوضية أممية: إعادة توطين الفلسطينيين انتهاك للقوانين الدولية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 كانون الثاني (بترا)- قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن مطالبة عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين، بإعادة توطين الفلسطينيين في قطاع غزة في دول أخرى هي انتهاك صارخ للقوانين الدولية.
وكتبت المفوضية عبر حسابها في منصة "إكس" اليوم الخميس: "نشعر بقلق بالغ إزاء تصريحات كبار المسؤولين الإسرائيليين بشأن خطط نقل المدنيين من غزة إلى بلدان ثالثة".
وأضافت أن 85 بالمئة من سكان قطاع غزة هم نازحون على المستوى الداخلي، ولهم الحق الكامل في العودة إلى منازلهم، مؤكدة حظر جميع القوانين الدولية للترحيل القسري للنازحين والأشخاص المحميين داخل الأراضي المحتلة أو ترحيلهم منها".
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/ح أ
04/01/2024 19:35:22
MENAFN04012024000117011021ID1107686077
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