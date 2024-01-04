محاضرة توعوية في إربد الأهلية عن آفة المخدرات ومخاطر الإدمان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 4 كانون الثاني (بترا)- نظمت جامعة إربد الأهلية، بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات، اليوم الخميس، محاضرة توعوية عن آفة المخدرات ومخاطر إدمانها، بحضور عميد شؤون الطلبة الدكتور فرح الزوايدة، وأعضاء في الهيئة التدريسية والطلب.
وتحدث مساعد رئيس قسم مكافحة المخدرات بمحافظة إربد النقيب ماجد الحمايدة، خلال المحاضرة، عن مخاطر آفة المخدرات والأضرار التي تلحقها بالجهاز العصبي للإنسان، والأمراض الناتجة عن التعاطي.
ودعا إلى ضرورة تكاتف الجهود لمحاربة هذه الآفة التي تهدد المجتمع من خلال الشراكة مع مختلف مؤسسات الدولة، والتركيز على دور الأسرة في الرقابة على أفرادها.
وأشار الحمايدة، إلى الدور الذي تقوم به إدارة مكافحة المخدرات في محاربة هذه الآفة الخطيرة، من خلال المحاور الوقائية والمكافحة، مشيراً إلى دور مركز معالجة الإدمان في إعادة تأهيل متعاطي المخدرات.
وتخلل المحاضرة نقاش ركّز على أدوار المجتمع في مكافحة المخدرات، ووسائل التعامل القانونية مع حالات تعاطي المخدرات.
--(بترا)
أ غ/م د/ح أ
04/01/2024 19:15:40
MENAFN04012024000117011021ID1107686076
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