محاضرة توعوية في إربد الأهلية عن آفة المخدرات ومخاطر الإدمان

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 4 كانون الثاني (بترا)- نظمت جامعة إربد الأهلية، بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات، اليوم الخميس، محاضرة توعوية عن آفة المخدرات ومخاطر إدمانها، بحضور عميد شؤون الطلبة الدكتور فرح الزوايدة، وأعضاء في الهيئة التدريسية والطلب.

وتحدث مساعد رئيس قسم مكافحة المخدرات بمحافظة إربد النقيب ماجد الحمايدة، خلال المحاضرة، عن مخاطر آفة المخدرات والأضرار التي تلحقها بالجهاز العصبي للإنسان، والأمراض الناتجة عن التعاطي.

ودعا إلى ضرورة تكاتف الجهود لمحاربة هذه الآفة التي تهدد المجتمع من خلال الشراكة مع مختلف مؤسسات الدولة، والتركيز على دور الأسرة في الرقابة على أفرادها.

وأشار الحمايدة، إلى الدور الذي تقوم به إدارة مكافحة المخدرات في محاربة هذه الآفة الخطيرة، من خلال المحاور الوقائية والمكافحة، مشيراً إلى دور مركز معالجة الإدمان في إعادة تأهيل متعاطي المخدرات.

وتخلل المحاضرة نقاش ركّز على أدوار المجتمع في مكافحة المخدرات، ووسائل التعامل القانونية مع حالات تعاطي المخدرات.

--(بترا)

أ غ/م د/ح أ

04/01/2024 19:15:40