أمير الكويت يعين محمد صباح السالم رئيسًا لمجلس الوزراء

أمير الكويت يعين محمد صباح السالم رئيسًا لمجلس الوزراء
التاريخ
1/4/2024 2:45:47 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 كانون الثاني (بترا)- أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الخميس، أمرًا يقضي بتعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح، رئيسا لمجلس الوزراء.
ويُكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم على أمير البلاد لإصدار مرسوم تعيينهم، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/ح أ
04/01/2024 19:14:36
MENAFN04012024000117011021ID1107686075
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