أمير الكويت يعين محمد صباح السالم رئيسًا لمجلس الوزراء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 كانون الثاني (بترا)- أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الخميس، أمرًا يقضي بتعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح، رئيسا لمجلس الوزراء.

ويُكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم على أمير البلاد لإصدار مرسوم تعيينهم، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/ح أ

04/01/2024 19:14:36