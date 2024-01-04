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تعيين منار شعث رئيسا للجنة المؤقتة لاتحاد الكراتيه

1/4/2024 2:45:47 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 كانون الثاني (بترا)- قررت اللجنه الأولمبية، تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد الأردني للكراتيه برئاسة منار شعث.
وتضم اللجنة في عضويتها كلا من الدكتور إياد الملاح والعقيد الدكتور يوسف خير، ورائد رشيد، وفراس حسونة.
--(بترا)
خ خ/م د/ح أ
04/01/2024 19:13:08

MENAFN04012024000117011021ID1107686074

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