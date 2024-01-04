تعيين منار شعث رئيسا للجنة المؤقتة لاتحاد الكراتيه

تعيين منار شعث رئيسا للجنة المؤقتة لاتحاد الكراتيه
التاريخ
1/4/2024 2:45:47 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 كانون الثاني (بترا)- قررت اللجنه الأولمبية، تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد الأردني للكراتيه برئاسة منار شعث.
وتضم اللجنة في عضويتها كلا من الدكتور إياد الملاح والعقيد الدكتور يوسف خير، ورائد رشيد، وفراس حسونة.
--(بترا)
خ خ/م د/ح أ
04/01/2024 19:13:08
MENAFN04012024000117011021ID1107686074
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