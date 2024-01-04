جامعة الزرقاء تنفذ حملة نظافة وطنية في قضاء بيرين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء4 كانون الثاني (بترا)- نفذت جامعة الزرقاء بالتعاون مع مديرية حماية البيئة لمحافظة الزرقاء حملة نظافة في قضاء بيرين/ منتزه الأمير هاشم، تأتي استكمالا للخطة الوطنية للتوعية البيئية التي أطلقتها الوزارة تحت شعار "بهمتنا...نحمي بيئتنا"، إذ تعنى بتنفيذ حملات نظافة في محافظات المملكة كافة.
وتهدف لتعزيز مبدأ التشاركية مع الجهات المعنية في المحافظة على البيئة وعناصرها ونشر الوعي البيئي في المجتمع والتي تهدف للحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات.
وقال رئيس الجامعة الدكتور نضال الرمحي إن جامعة الزرقاء تلعب دورًا رئيسيًا في رفع الوعي بأهمية البيئة وحمايتها وتعزيز السلوكيات المستدامة لدى الطلبة والمجتمع في الأردن، حيث إن الجامعة تعد البحوث العلمية حول البيئة والتحديات المحيطة بها لتعزيز فهم التأثيرات البيئية وتقديم الحلول الممكنة التي تواجه البيئة الأردنية، مشيرًا إلى إمكانية استخدام نتائج هذه البحوث للتوعية بالتغيرات المناخية، وتحسين إدارة الموارد البيئية، وتشجيع التنمية المستدامة في المملكة.
من جهته، أكد رئيس بلدية بيرين وهبي الزواهرة أن جامعة الزرقاء تبذل جهودًا كبيرة في المحافظة على البيئة وتركز من خلال فعالياتها على تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة والفهم العميق للتحديات البيئية، وتطوير القدرات والمهارات البيئية لدى افراد المجتمع المحلي .
بدوره بين عميد شؤون الطلبة في جامعة الزرقاء الدكتور ماجد مساعدة، أن الجامعة تنظم العديد من المبادرات والحملات البيئية لتعزيز الوعي البيئي بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والمجتمع المحلي، حيث شملت العديد من الندوات والمحاضرات وورش العمل والمعارض البيئية لتعزيز التعاون الاجتماعي وتحفيز الطلبة على المشاركة الفعالة في حماية البيئة.
--(بترا)
ع ض/م د/ح أ
04/01/2024 18:58:30
MENAFN04012024000117011021ID1107686073
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