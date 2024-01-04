جامعة الزرقاء تنفذ حملة نظافة وطنية في قضاء بيرين

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء4 كانون الثاني (بترا)- نفذت جامعة الزرقاء بالتعاون مع مديرية حماية البيئة لمحافظة الزرقاء حملة نظافة في قضاء بيرين/ منتزه الأمير هاشم، تأتي استكمالا للخطة الوطنية للتوعية البيئية التي أطلقتها الوزارة تحت شعار "بهمتنا...نحمي بيئتنا"، إذ تعنى بتنفيذ حملات نظافة في محافظات المملكة كافة.

وتهدف لتعزيز مبدأ التشاركية مع الجهات المعنية في المحافظة على البيئة وعناصرها ونشر الوعي البيئي في المجتمع والتي تهدف للحد من ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات.

وقال رئيس الجامعة الدكتور نضال الرمحي إن جامعة الزرقاء تلعب دورًا رئيسيًا في رفع الوعي بأهمية البيئة وحمايتها وتعزيز السلوكيات المستدامة لدى الطلبة والمجتمع في الأردن، حيث إن الجامعة تعد البحوث العلمية حول البيئة والتحديات المحيطة بها لتعزيز فهم التأثيرات البيئية وتقديم الحلول الممكنة التي تواجه البيئة الأردنية، مشيرًا إلى إمكانية استخدام نتائج هذه البحوث للتوعية بالتغيرات المناخية، وتحسين إدارة الموارد البيئية، وتشجيع التنمية المستدامة في المملكة.

من جهته، أكد رئيس بلدية بيرين وهبي الزواهرة أن جامعة الزرقاء تبذل جهودًا كبيرة في المحافظة على البيئة وتركز من خلال فعالياتها على تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة والفهم العميق للتحديات البيئية، وتطوير القدرات والمهارات البيئية لدى افراد المجتمع المحلي .

بدوره بين عميد شؤون الطلبة في جامعة الزرقاء الدكتور ماجد مساعدة، أن الجامعة تنظم العديد من المبادرات والحملات البيئية لتعزيز الوعي البيئي بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والمجتمع المحلي، حيث شملت العديد من الندوات والمحاضرات وورش العمل والمعارض البيئية لتعزيز التعاون الاجتماعي وتحفيز الطلبة على المشاركة الفعالة في حماية البيئة.

--(بترا)

ع ض/م د/ح أ

04/01/2024 18:58:30