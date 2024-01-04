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سوناك يتوقع إجراء الانتخابات العامة البريطانية في النصف الثاني من 2024

1/4/2024 2:45:45 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

لندن 4 كانون الثاني (بترا)- أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أنه يتوقع إجراء انتخابات عامة مقبلة في النصف الثاني من 2024.
وقال سوناك في تصريحات، تناقلتها وسائل الإعلام البريطانية، اليوم الخميس، "افتراضي العملي هو أننا سنجري انتخابات برلمانية في النصف الثاني من هذا العام".
وأكد، "أريد مواصلة العمل، وإدارة الاقتصاد بشكل جيد وخفض الضرائب، وكذلك الاستمرار في معالجة الهجرة غير الشرعية".
--(بترا)
ر ش/م د/ح أ
04/01/2024 18:55:55

MENAFN04012024000117011021ID1107686072

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