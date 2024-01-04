سوناك يتوقع إجراء الانتخابات العامة البريطانية في النصف الثاني من 2024

سوناك يتوقع إجراء الانتخابات العامة البريطانية في النصف الثاني من 2024
التاريخ
1/4/2024 2:45:45 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 4 كانون الثاني (بترا)- أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أنه يتوقع إجراء انتخابات عامة مقبلة في النصف الثاني من 2024.
وقال سوناك في تصريحات، تناقلتها وسائل الإعلام البريطانية، اليوم الخميس، "افتراضي العملي هو أننا سنجري انتخابات برلمانية في النصف الثاني من هذا العام".
وأكد، "أريد مواصلة العمل، وإدارة الاقتصاد بشكل جيد وخفض الضرائب، وكذلك الاستمرار في معالجة الهجرة غير الشرعية".
--(بترا)
ر ش/م د/ح أ
04/01/2024 18:55:55
MENAFN04012024000117011021ID1107686072
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