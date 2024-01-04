أمسية قصصية في منتدى نايف أبوعبيد الثقافي بإربد

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 4 كانون الثاني(بترا)- نظم منتدى نايف أبوعبيد الثقافي في إربد، بالتعاون مع منتدى الفكر الاشتراكي مساء اليوم الخميس، أمسية قصصية للروائي محمود مصلح، بحضور أدباء ومثقفين وجمع من المهتمين.

وخلال الأمسية التي أدارها الأديب موسى النعواشي، قرأ الروائي مصلح مجموعة من القصص القصيرة جدًا تناول خلالها الواقع المرير الذي تعيشه الأمة نتيجة الأحداث الدامية في فلسطين وفي قطاع غزة، وحجم المعاناة التي يعانيها الشعب الفلسطيني نتيجة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على أرضه.

واشتملت الأمسية على وصلة من الأغاني الوطنية والشعبية قدمها الفنان محمد القطري.

--(بترا)

ع ع/م د/ح أ

04/01/2024 18:54:07