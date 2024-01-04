أمسية قصصية في منتدى نايف أبوعبيد الثقافي بإربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 4 كانون الثاني(بترا)- نظم منتدى نايف أبوعبيد الثقافي في إربد، بالتعاون مع منتدى الفكر الاشتراكي مساء اليوم الخميس، أمسية قصصية للروائي محمود مصلح، بحضور أدباء ومثقفين وجمع من المهتمين.
وخلال الأمسية التي أدارها الأديب موسى النعواشي، قرأ الروائي مصلح مجموعة من القصص القصيرة جدًا تناول خلالها الواقع المرير الذي تعيشه الأمة نتيجة الأحداث الدامية في فلسطين وفي قطاع غزة، وحجم المعاناة التي يعانيها الشعب الفلسطيني نتيجة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على أرضه.
واشتملت الأمسية على وصلة من الأغاني الوطنية والشعبية قدمها الفنان محمد القطري.
--(بترا)
ع ع/م د/ح أ
04/01/2024 18:54:07
MENAFN04012024000117011021ID1107686071
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