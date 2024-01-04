مركز الطفيلة الشامل للخدمات الدامجة يبدأ بتنفيذ برامج وخطط متنوعة

MENAFN - Jordan News Agency)

الطفيلة 4 كانون الثاني (بترا)- بدأ مركز الطفيلة الشامل للخدمات النهارية الدامجة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، بتنفيذ خطته للعام الحالي 2024 والمتضمنة جملة من الخدمات المجانية الموجهة لذوي الإعاقة من أبناء المجتمع المحلي.

وأقيم المركز الذي افتتحه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بمكرمة ملكية سامية العام الماضي، لتوفير جملة خدمات مجانية في مجالات العلاج الطبيعي والتدخل المبكر والجلسات الفردية وجلسات تعديل السلوك والنطق واللغة والعلاج الوظيفي والزيارات الميدانية.

وقالت مديرة المركز انتصار الخريسات، إن المركز الذي أنشئ بمنطقة وادي زيد، يضم مرافق عدة ، وفقا لأعلى المواصفات الفنية والتربوية والعلاجية المعتمدة، ويحتوي على قاعات تدريبية وتأهيلية وصفوف تعليمية لعلاج مشكلة النطق والحركة.

وأضافت في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن خدمات المركز تنفذ من خلال فريق من الأخصائيين المؤهلين، فيما يضم جناحا للتقييم والتشخيص، ووحدة للتدخل المبكر للكشف عن حالات الإعاقة من عمر يوم إلى ثلاثة أعوام، بينما يوفر المركز خدمات التأهيل المجتمعي والخدمات المساندة من علاج وظيفي وطبيعي وعلاج لمشكلتي اللغة والنطق بشكل مجاني.

ودعت الخريسات المجتمع المحلي للاستفادة من هذه الخدمات لاستثمار مرحلة الطفولة المبكرة لذوي الاعاقة، تمهيداً لدمجهم بالعملية التعليمية، أو ما تحدده طبيعة ونوع ودرجة الإعاقة.

بدورها، بينت الأخصائية الاجتماعية في مديرية التنمية الاجتماعية خولة الحوامدة، أن جملة من البرامج المتخصصة والتي ستنفذ العام الحالي، بدأ من برامج التوعية والتثقيف والإرشاد الأسري وتقديم خدمة الدعم النفسي والاجتماعي لأسر ذوي الإعاقة إلى جانب العمل على إدماجهم في المجتمع المحلي، مشيرة إلى أهمية المركز في استثمار الطاقات الإبداعية للأشخاص ذوي الإعاقة.

ولفتت إلى أن المركز يضم جناحا للتعلم والتدريب، يتكون من ست غرف صفية، ومكتب أخصائي اجتماعي لاستقبال الحالات وتقييمها، وغرفة حاسوب وغرفة للنشاطات، إضافة إلى تزويده بألواح شمسية لتوليد الكهرباء.

--(بترا)

س.م/م د/ح أ

04/01/2024 18:53:01