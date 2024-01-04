مركز الطفيلة الشامل للخدمات الدامجة يبدأ بتنفيذ برامج وخطط متنوعة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الطفيلة 4 كانون الثاني (بترا)- بدأ مركز الطفيلة الشامل للخدمات النهارية الدامجة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، بتنفيذ خطته للعام الحالي 2024 والمتضمنة جملة من الخدمات المجانية الموجهة لذوي الإعاقة من أبناء المجتمع المحلي.
وأقيم المركز الذي افتتحه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بمكرمة ملكية سامية العام الماضي، لتوفير جملة خدمات مجانية في مجالات العلاج الطبيعي والتدخل المبكر والجلسات الفردية وجلسات تعديل السلوك والنطق واللغة والعلاج الوظيفي والزيارات الميدانية.
وقالت مديرة المركز انتصار الخريسات، إن المركز الذي أنشئ بمنطقة وادي زيد، يضم مرافق عدة ، وفقا لأعلى المواصفات الفنية والتربوية والعلاجية المعتمدة، ويحتوي على قاعات تدريبية وتأهيلية وصفوف تعليمية لعلاج مشكلة النطق والحركة.
وأضافت في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن خدمات المركز تنفذ من خلال فريق من الأخصائيين المؤهلين، فيما يضم جناحا للتقييم والتشخيص، ووحدة للتدخل المبكر للكشف عن حالات الإعاقة من عمر يوم إلى ثلاثة أعوام، بينما يوفر المركز خدمات التأهيل المجتمعي والخدمات المساندة من علاج وظيفي وطبيعي وعلاج لمشكلتي اللغة والنطق بشكل مجاني.
ودعت الخريسات المجتمع المحلي للاستفادة من هذه الخدمات لاستثمار مرحلة الطفولة المبكرة لذوي الاعاقة، تمهيداً لدمجهم بالعملية التعليمية، أو ما تحدده طبيعة ونوع ودرجة الإعاقة.
بدورها، بينت الأخصائية الاجتماعية في مديرية التنمية الاجتماعية خولة الحوامدة، أن جملة من البرامج المتخصصة والتي ستنفذ العام الحالي، بدأ من برامج التوعية والتثقيف والإرشاد الأسري وتقديم خدمة الدعم النفسي والاجتماعي لأسر ذوي الإعاقة إلى جانب العمل على إدماجهم في المجتمع المحلي، مشيرة إلى أهمية المركز في استثمار الطاقات الإبداعية للأشخاص ذوي الإعاقة.
ولفتت إلى أن المركز يضم جناحا للتعلم والتدريب، يتكون من ست غرف صفية، ومكتب أخصائي اجتماعي لاستقبال الحالات وتقييمها، وغرفة حاسوب وغرفة للنشاطات، إضافة إلى تزويده بألواح شمسية لتوليد الكهرباء.
--(بترا)
س.م/م د/ح أ
04/01/2024 18:53:01
MENAFN04012024000117011021ID1107686070
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