السياحة النيابية تزور مواقع في عجلون

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 4 كانون الثاني (بترا) علي فريحات- زارت لجنة السياحة والآثار العامة النيابية اليوم الخميس عدداً من المواقع في محافظة عجلون للاطلاع على الواقع السياحي في المحافظة .

وقال رئيس اللجنة النائب مجدي اليعقوب، إن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة الزيارات التي تقوم بها اللجنة للمواقع السياحية والأثرية في المملكة انطلاقاً من اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد بالقطاع السياحي كونه أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني .

وأضاف، إن اللجنة اطلعت على واقع الخدمات المقدمة وبحثت عدداً من التحديات التي تواجه القطاع السياحي، مؤكدا أهمية دعم السياحة في المحافظات بشكل عام ومحافظة عجلون بشكل خاص والتي تتميز بالطابع السياحي والاثري والبيئي.

وأكد اليعقوب، أهمية دعم السياحة الدينية في المحافظة لوجود موقع للحج المسيحي هو مار الياس، وحل التحديات والمعيقات التي تواجه القطاع السياحي والأثري في المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية للبدء بموسم سياحي مميز، داعياً إلى ضرورة ايجاد برامج سياحية منظمة للمحافظة بالتنسيق والتشاركية مع وكلاء السياحة والسفر في الأردن لجذب السياحة لمحافظة عجلون التي تتميز بواقع سياحي وطبيعة مميزة وخلابة.

بدورهم، أكد أعضاء اللجنة، النواب فريد حداد، محمد السعودي، فراس القضاة، خلدون الشويات، وصفاء المومني، أهمية التركيز على تنفيذ مشاريع ومنتجعات سياحية جاذبة للسياح ومحفزة للمستثمرين كون المحافظة تعتبر بيئة جاذبة لاقامة مشاريع سياحة تتلاءم مع واقعها البيئي والسياحي وتخفف من الفقر والبطالة والنهوض بالواقع السياحي.

من جهته، قال محافظ عجلون قبلان الشريف خلال لقائه رئيس وأعضاء لجنة السياحة النيابية في مكتبه، إن المحافظة تحظى باهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، وأصبحت تشهد حركة سياحية غير مسبوقة بعد افتتاح مشروع التلفريك التنموي الذي ساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المحلي، مؤكداً أهمية استقطاب مشاريع تنموية كبرى تساهم في دعم عجلة التنمية المستدامة وتوفر فرص عمل لأبناء المحافظة.

وأشار إلى أن اللجنة وعدت بحل المعيقات الرئيسية التي تتعلق بالاستثمار بقطاع السياحة والاثار مع الجهات المعنية .

من جهتهما استعرض مديرا السياحة والاثار في المحافظة فراس الخطاطبة، وأكرم العتوم، الواقع السياحي والاثري وأبرز التحديات التي تواجه القطاع ومن أبرزها انشاء مشاريع استثمارية سياحية كبرى تتناسب مع واقع المحافظة وتوفر فرص عمل لأبناء وبنات المحافظة، مشيرين إلى أن المحافظة شهدت العام الماضي حركة سياحية غير مسبوقة خصوصاً مع افتتاح التلفريك حيث وصل عدد الزوار الى مليوني سائح من جنسيات عربية واجنبية وسياحية داخية محلية .

وجال رئيس وأعضاء اللجنة، بحضور النائب السابق محمد فريحات، وعدد من مديري الدوائر الحكومية والجمعيات السياحية، وممثلي وسائل الاعلام على عدد من المواقع السياحية والاثرية، منها كنيسة سيدة الجبل ومسجد عجلون والقلعة الاثرية والتلفريك ومديرية السياحة، واطلعوا على ابرز المشاريع الاستثمارية الرائدة في المحافظة.

--(بتر)

ع ف/م ق/ اح

04/01/2024 18:19:04