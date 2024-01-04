الخريشة: القانون يحمي المنتسبين للاحزاب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 كانون الثاني (بترا)- قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة، إن "القانون يحمي المنتسبين للأحزاب ولا داعي للتخوفات"، مؤكدا التزام الحكومة بالدستور خاصة فيما يتعلق بإجراء الانتخابات النيابية واحترام الحريات.

وأكد الخريشة خلال لقائه أمناء عامي الأحزاب في مقر الوزارة اليوم الخميس، أن الأردن يقف إلى جانب القضية الفلسطينية بالأفعال وليس بالاقوال بكافة مراحلها و تطوراتها التاريخية حتى اليوم، وحتى يحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة وقيام الدولة الفلسطينية وهو ما أكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني في المحافل العربية والدولية.

وأعرب الوزير عن تقديره للأحزاب على مواقفها خلال العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة بوقوفهم خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وتثمين مواقف القوات المسلحة الأردنية لحماية أمن الحدود من العابثين به.

كما ثمن الخريشة مواقف الأحزاب في دعم الدولة من خلال البيانات والمسيرات والوقفات التضامنية الداعمة للأشقاء الفلسطينيين سواء بالمساعدات العينية او الغذائية والاغاثية والتزام منتسبي الاحزاب بالقانون.

وأكد أن مسار التحديث السياسي عملية مستمرة، موضحاً أن المرحلة المقبلة هي مرحلة الأحزاب السياسية الأمر الذي يستدعي زيادة مشاركة كافة القوى السياسية في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما أكد أهمية دور الأحزاب في زيادة نسب منتسبيها في بعض مناطق المملكة، داعياً الى تكثيف الجهود لمزيد من التوعية بالحياة الحزبية وهو ما تقوم به الوزارة خلال هذه الفترة بتوعية الشباب والمرأة وكافة فئات المجتمع الأردني بأهمية الحياة الحزبية والسياسية.

وبين الخريشة، أنه لا سلطة لجهة على الأحزاب، وأن هذه اللقاءات تهدف إلى الاستماع لملاحظات أمناء عامي الأحزاب ومواقفهم ونقلها إلى الحكومة لتسهيل مهمتهم، مشيراً إلى أن الوزارة ستسعى لتكون هذه اللقاءات دورية.

وبين أن الحكومة وجهت مؤسسات التعليم لتسهيل الأنشطة الحزبية في الجامعات، موضحاً أن نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي وازن بين الحفاظ على هدف مؤسسات التعليم العالي بالتعليم وبين التشجيع على العمل الحزبي.

وتعليقاً على العلاقة بين الإعلام الرسمي والأحزاب

وقال الخريشة، إن المؤسسات الإعلامية الرسمية منفتحة على الأحزاب وهو ما نشهده خلال هذه المرحلة من خلال برامجها.

من جهتهم ثمن أمناء عامي الأحزاب مواقف جلالة الملك من العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، كما ثمنوا مواقف القوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي سواءً بحماية أمن الوطن من المخدرات والعصابات الإجرامية أو إرسال الطائرات العسكرية للمساعدات للشعب الفلسطينية وعمليات الإنزال التي قام بها.

وأشاروا الى الانسجام بين الموقف الرسمي الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة وبين الموقف الشعبي من العدوان الاسرائيلي على غزة، وطرحوا عدداً من المواضيع التي تتعلق بالعمل الحزبي، مثل نظام تنظيم الأنشطة الحزبية وكذلك نشاطات الاحزاب في المحافظات.

--(بترا)

م ها/م ق/اح

04/01/2024 18:12:01