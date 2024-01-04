الوزيرة السقاف تلتقي مستثمرين في إربد

MENAFN - Jordan News Agency)

إعادة مصححة لملاحظة الفقرة الخامسة.

اربد 4 كانون الثاني (بترا) محمد قديسات- قالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، إن الوزارة أنشئت لتكون المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة، وهي الجهة التي تمثل المستثمرين أمام الجهات الحكومية كافة.

وأضافت السقاف خلال لقائها اليوم الخميس، عددا من المستثمرين الصناعيين في غرفة صناعة اربد، بحضور محافظ اربد رضوان العتوم، ورئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، ورئيس غرفة صناعة اربد هاني أبو حسان، والرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية عمر جويعد، إنه تم إجراء العديد من الإصلاحات التي أفضت إلى تطورات اقتصادية مهمة، كاستكمال التشريعات الناظمة لبيئة الأعمال، وإصدار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وإقرار السياسة العامة للاستثمار، وإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشارت إلى أن العمل جار على إعداد وصياغة مسودة أنظمة قانون مشروعات الشراكة، لتوفير بيئة داعمة للاستثمارات القائمة، وتهيئة الظروف الجاذبة للاستثمار، مؤكدة أن هذا اللقاء ياتي في سياق التواصل مع المستثمرين ورجال الاعمال، للوقوف على التحديات التي تعترض مشاريعهم، وايجاد حلول سريعة لها بالتنسيق والتعاون معهم والجهات ذات العلاقة.

وأوضحت أن قانون البيئة الاستثمارية والنظام الصادر عنه، حمل العديد من المزايا الجاذبة للمستثمر داخل وخارج المناطق التنموية والحرة، ما ساهم في رفع حجم الاستثمارات المستفيدة من القانون خلال تسعة أشهر الأولى من عام 2023 وبنسبة 34 بالمئة ليصل إلى 878.5 مليون دينار، مقارنة بـ 656.9 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من عام 2022.

وبينت السقاف أن القانون أجاز إنشاء الصناديق الاستثمارية، وهو ما سمح بتسجيل أول وأكبر صندوق استثماري أردني في المملكة من حيث رأس المال المصرح به، والبالغ 100 مليون دينار، مملوك بالكامل للبنوك الأردنية.

وبينت أن الحكومة تقدم من خلال وزارة الاستثمار الدعم الكامل لإنشاء الصناديق الاستثمارية، كونها تسهم في تحفيز رؤوس أموال المؤسسات الاستثمارية وجذبها بغرض استثمارها في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية والتنافسية العالية.

وأوضحت أنه بموجب القانون والنظام الصادر عنه، تم تحديد آلية واضحة لتظلم المستثمر في حال تقدمه بطلب تظلم من أي قرار او إجراء تم اتخاذه أو امتنعت الجهة الرسمية عن اتخاذه ويؤثر على حقوق وضمانات المستثمر المحددة في التشريعات، مشيرة الى أن الوزارة ستعمل الوزارة ستنظم حملات توعية تستهدف كافة المستثمرين في المملكة، لتعريفهم بآلية عمل لجنة التظلم.

واستعرضت السقاف أهم الخطوات التي انتهجتها الوزارة لتهيئة بيئة الأعمال في المملكة لتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتمكين القائم منها، حيث تم اطلاق منصة "استثمر في الأردن" بهدف التعريف بالمزايا والفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة، وتنفيذ خطة لترويج الاستثمار من خلال القيام بالعديد من الأنشطة الترويجية للوصول الى المستثمرين في الدول المستهدفة، وتفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة، والانتهاء من أتمتة الخدمات المتعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية.

واوضحت أنه تم أتمتة 94 خدمة تقدمها الوزارة في المرحلة الأولى من مشروع الأتمتة، مشيرة إلى أن المرحلة اللاحقة ستشمل أتمتة الخدمات المرتبطة بالجهات والمرجعيات الأخرى ذات العلاقة بالاستثمار.

بدوره، قال ابو حسان إن جلالة الملك عبدالله الثاني يؤكد دائماً أهمية تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار في الأردن، باعتبارها عنصرا مهما للنمو الاقتصادي وفرص العمل، وانعكس هذا التأكيد من خلال الجهود التي يقودها جلالته في مختلف المحافل الدولية لإظهار الصورة الحقيقة على واقع الاقتصاد الأردني ومقومات جذب الإستثمار.

وأشاد ابو حسان بالدور الرائد الذي قامت به وزارة الاستثمار العام الماضي، ما أسفر عن نمو ملحوظ في تدفق الاستثمار الخارجي وحجم الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية التي حققت نموا بنسبة تجاوزت 30 بالمئة، سواء المشاريع الجديدة أو مشاريع التوسعة للاستثمارات القائمة .

وأكد ابو حسان أن القطاع الصناعي يلعب الدور الأبرز في النمو الاقتصادي وجذب الإستثمار، إذ استحوذ تاريخياً على أكثر من 80 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المتدفقة من الخارج، خاصة في الصناعات الغذائية والمواد الكيماوية ومنتجات الصناعات الهندسية والبتروكيماوية.

واضاف، إن محافظة إربد شهدت إزدهاراً في الاستثمار الصناعي خلال العقدين الماضيين، حيث وصلت رؤوس الأموال العاملة في المحافظة إلى ما يقارب مليار دينار، بصادرات تجاوزت 1.2 مليار دولار العالم الماضي إلى أكثر من 85 دولة، مقابل ما يقارب 125 دولة تصدر لها المملكة .

ونوه إلى أن عام 2023 كان عام الفرص والتحديات بسبب الأوضاع في المنطقة خاصة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة منه، نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، حيث شهد هذا العام جهودًا ملموسة في مجالات متنوعة تعكس التزام الغرفة الثابت بدعم وتنمية الصناعة المحلية، وعكس هذه التنمية على المجتمع المحلي بكافة أطيافه.

وأكد ابو حسان أن الغرفة تمثل نافذة فعّالة للحوار وتبادل الأفكار بين الأعضاء والمعنيين باستضافتها أكثر من 50 لقاء حول القضايا العامة التي تواجه الاستثمار الصناعي أو مشاكل خاصة للمنشآت الصناعية.

وكشف عن انجاز حققته الغرفة بتوفير خدمة طلب شهادة المنشأ إلكترونياً، مبينا أنه تم اصدار أكثر من 12.5 ألف شهادة منشأ، بقيمة تصل إلى 1.2 مليار دولار، 80 بالمئة منها لأسواق الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وكندا.

الى ذلك، زارت الوزيرة السقاف عددا من المصانع في مدينة الحسن، واستمعت من القائمين عليها إلى انتاجيتها والقيمة المضافة التي توفرها للاقتصاد الأردني، وأبرز التحديات والعقبات التي تواجههم، لاسيما المستثمرين غير الاردنيين الذين طالبوا بتسهيل تحركهم وتنقلهم عبر المنافذ الحدودية، وايجاد حلول للنفايات الصناعية خصوصا النفايات الصلبة من مخلفات الأقمشة والجلود والنفايات السائلة الناتجة عن الصناعات الغذائية والتموينية.

ووعدت السقاف، بالعمل مع الوزارات والجهات المعنية على ايجاد الحلول المناسبة لها.

--(بترا)

م ق/ ف م/اح

04/01/2024 17:37:44