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صحة غزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان على غزة إلى 22438

1/4/2024 2:45:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 كانون الثاني (بترا)- أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، بارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 22438 شهيداً، و57614 مصاباً.
وأشارت الوزارة إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 13 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 125 شهيداً و318 مصابا خلال 24 ساعة الماضية.
--(بترا)
رصد /ف ق/م ق/اح
04/01/2024 17:16:56

MENAFN04012024000117011021ID1107686064

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