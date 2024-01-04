صحة غزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان على غزة إلى 22438

صحة غزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان على غزة إلى 22438
التاريخ
1/4/2024 2:45:31 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 كانون الثاني (بترا)- أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، بارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 22438 شهيداً، و57614 مصاباً.
وأشارت الوزارة إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 13 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 125 شهيداً و318 مصابا خلال 24 ساعة الماضية.
--(بترا)
رصد /ف ق/م ق/اح
04/01/2024 17:16:56
MENAFN04012024000117011021ID1107686064
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