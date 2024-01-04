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الوطني لحقوق الإنسان يدعو لدعم جهود جنوب افريقيا لمحاكمة الاحتلال بالعدل الدولية

1/4/2024 2:45:29 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


عمان 4 كانون الثاني (بترا)- دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى مساندة مسيرة العدالة الدولية تجاه جرائم الإبادة الجماعية التي اتخذتها دولة جنوب إفريقيا تجاه جرائم الإبادة الجماعية المستمرة المرتكبة في قطاع غزة أمام محكمة العدل الدولية.
وتابع المركز حسب بيانه اليوم الخميس، الإجراءات القانونية المتبعة، حيث اعتبرت المسيرة هذه الحرب جرائم تستهدف المدنيين المتمتعين بحماية خاصة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، خصوصا أن هذه الجرائم مصحوبة بالقصدية المباشرة تجاه المدنيين ممن ينتمون إلى مجموعة قومية وعرقية محددة.
وبين المركز أن هذه الحرب تهدف إلى تحقيق أجندات تتبناها بصورة منهجية سلطة قائمة بالاحتلال بإرادة سياسية وأفعال جرمية موثقة، الأمر الذي يشكل إمعانا إسرائيليا في خرق التزاماتها ذات الصلة باتفاقية منع الإبادة الجماعية، وخرقا لميثاق روما الأساسي لسنة 1998، وما يلحقه من اعتبار هذه الجرائم أشد خطورة على المجتمع الدولي وتقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وناشد المركز الضمير الإنساني والأسرة الدولية على صعيد الحكومات والمؤسسات الحقوقية حماية القيم الإنسانية المشتركة التي تضمن وقف عمليات الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وما يتطلبه من تقديم الدعم الكامل لجنوب إفريقيا في إجراءاتها لدى محكمة العدل الدولية، وإنهاء مسار التهديد الحقيقي لمستقبل العيش المشترك، بما يخلقه من ظلم، ووحشية لن تغذ سوى التطرف والكراهية.
-- (بترا)
ه ع/ ف م
04/01/2024 16:55:41

MENAFN04012024000117011021ID1107686063

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