الوطني لحقوق الإنسان يدعو لدعم جهود جنوب افريقيا لمحاكمة الاحتلال بالعدل الدولية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 كانون الثاني (بترا)- دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى مساندة مسيرة العدالة الدولية تجاه جرائم الإبادة الجماعية التي اتخذتها دولة جنوب إفريقيا تجاه جرائم الإبادة الجماعية المستمرة المرتكبة في قطاع غزة أمام محكمة العدل الدولية.
وتابع المركز حسب بيانه اليوم الخميس، الإجراءات القانونية المتبعة، حيث اعتبرت المسيرة هذه الحرب جرائم تستهدف المدنيين المتمتعين بحماية خاصة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، خصوصا أن هذه الجرائم مصحوبة بالقصدية المباشرة تجاه المدنيين ممن ينتمون إلى مجموعة قومية وعرقية محددة.
وبين المركز أن هذه الحرب تهدف إلى تحقيق أجندات تتبناها بصورة منهجية سلطة قائمة بالاحتلال بإرادة سياسية وأفعال جرمية موثقة، الأمر الذي يشكل إمعانا إسرائيليا في خرق التزاماتها ذات الصلة باتفاقية منع الإبادة الجماعية، وخرقا لميثاق روما الأساسي لسنة 1998، وما يلحقه من اعتبار هذه الجرائم أشد خطورة على المجتمع الدولي وتقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وناشد المركز الضمير الإنساني والأسرة الدولية على صعيد الحكومات والمؤسسات الحقوقية حماية القيم الإنسانية المشتركة التي تضمن وقف عمليات الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وما يتطلبه من تقديم الدعم الكامل لجنوب إفريقيا في إجراءاتها لدى محكمة العدل الدولية، وإنهاء مسار التهديد الحقيقي لمستقبل العيش المشترك، بما يخلقه من ظلم، ووحشية لن تغذ سوى التطرف والكراهية.
-- (بترا)
ه ع/ ف م
04/01/2024 16:55:41
MENAFN04012024000117011021ID1107686063
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