الصحة النيابية تطّلع على واقع الخدمات بمستشفى الجامعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 كانون الثاني (بترا) سلوى صالح- اطلع وفد من لجنة الصحة والغذاء في مجلس النواب اليوم الخميس، خلال زيارته مستشفى الجامعة الأردنية على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال رئيس اللجنة الدكتور محمد الخلايلة إن الزيارة تهدف إلى الوقوف على واقع الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، ومناقشة التحديات التي يواجهها المستشفى، مؤكدا ضرورة توفير الدعم للقطاع الطبي وتعزيزه لتمكينه من تقديم الخدمات المثلى للمواطن.

وأشار الخلايلة إلى أن التحديات المالية هي الأكبر ضمن التحديات التي يواجهها المستشفى، مشيدًا بالدور الكبير الذي يقوم به المستشفى في خدمة المرضى.

وشدد على ضرورة تقديم خدمات فندقية للتشجيع على السياحة العلاجية سيما وأن المستشفى أحد المستشفيات الرئيسة في عمان، وأول مستشفى جامعي تعليمي في الأردن.

من جهتهم، أبدى النواب أحمد عشا ومروة الصعوب وريما العموش، وميادة شريم وهايل عياش الذين شاركوا في الزيارة دعمهم الكامل لمشروع بناء مستشفى للطوارئ يتبع لمستشفى الجامعة، مشيرين إلى المشاكل التي يتعرض لها مرضى غسيل الكلى، فضلًا عن مواقف المركبات.

إلى ذلك، ناقشت اللجنة مع رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات، ومدير عام المستشفى الدكتور نادر البصول، عددا من القضايا التي تواجه المراجعين، كتباعد المواعيد، وسياسات تخفيف الضغط الذي يواجهه المستشفى، والتوسع في المرافق وزيادة الإيرادات.

وطالب الدكتور عبيدات بدعم مشروع إنشاء مستشفى تابع للجامعة بسعة 250 سريرا، لمعالجة الحالات الطارئة والحرجة التي تتطلب استجابة طبية عاجلة وفورية لإنقاذ حياة المريض، وبما يخدم العاصمة بأكلمها.

وقال، إن موازنة المستشفى الذي يعد أكاديميا وتدريبيا بحثيا، بلغت العام الحالي 120 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا ملموسا مقارنة بالعام الماضي حيث بلغت 76 مليون دينار.

ولفت عبيدات إلى أن مستشفى الجامعة، رغم تعرضه للضغط الكبير من قبل المرضى المؤمنين والمعفيين، إضافة إلى التحديات المالية، يتميز بخدماته التي يقدمها كادر طبي متميز عمليا وأكاديميا ويتميز أيضا باختصاصاته الفرعية الدقيقة التي تكاد لا توجد في أي مكان آخر.

وأكد استعداد المستشفى لاستقبال جرحى قطاع غزة، كون الجامعة الأردنية ومستشفاها جزءا لا يتجزأ من سياسة الحكومة الأردنية تجاه دعم ومساندة الأشقاء في فلسطين، منوها بالمبادرة الشخصية من أطباء المستشفى للتنازل عن أي أتعاب مقابل علاج جرحى الحرب في غزة.

وأشار عبيدات إلى مبنى علاج الأسنان الجديد المكون من 5 طوابق بقدرة 250 كرسي، لافتا إلى تخصيص طابقين من المبنى، بمساحة 8 آلاف متر مربع، لإنشاء مراكز طبية متقدمة يعول عليها في إحداث فارق في الخدمات المقدمة في مجالات الجراحات المتخصصة والقسطرة القلبية.

الى ذلك قدّم مدير المستشفى الدكتور نادر البصول عرضًا موجزًا حول المستشفى، ومسيرته بوصفه أوّل مستشفى جامعي تعليمي في المملكة، وصاحب السّبق في التّعليم الطبّي على مستوى المنطقة والإقليم، باعتباره مركزا أكاديميا عالميا طبيا يقدّم خدماته كوادر طبية بتخصصات طبية رئيسيّة وفرعية، وتتدرج رتبهم الأكاديمية من أستاذ مساعد حتى بروفيسور، وبمساندة كوادر صحية وإدارية ذات كفاءة عالية.

واستعرض البصول إحصائيات وأرقاما تُبيّن حجم العمل في المستشفى الذي يرتاد عياداته وأقسامه الطبية ما يزيد على 650 ألف مراجع سنويا، وحوالي 100 ألف مراجع لدائرة الطوارئ.

كما تطرّق إلى أوجه التميّز والتفرّد الطبيّ من خلال العمليات الجراحية الرئيسة والدقيقة التي يجريها أكباء المستشفى، وإسهامات المستشفى في السياحة العلاجية على المستوى الوطني.

وشارك الوفد النيابي الزائر رئيس الجامعة ومدير المستشفى، في افتتاح وحدة للعناية المتوسطة (الباطنية/الجراحة) بسعة 8 أسرّة، وجالوا في الطابق التاسع الذي أُعيد تأهيله بوصفه سكنا متطورا وحديثا للأطباء المُقيمين في المستشفى بواقع 90 غرفة.

--(بترا)

س ص/م ف/اح

04/01/2024 16:45:42