مؤسسات حقوقية تدين الهجمات الإسرائيلية على خيام النازحين جنوب غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 4 كانون الثاني (بترا)- دانت مؤسسات حقوقية فلسطينية الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة التي تستهدف خيام وتجمعات النازحين الفلسطينيين في المناطق التي حددتها سابقا كمناطق آمنة.

وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان، ومؤسسة الحق في بيان اليوم الخميس، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 90 يومًا.

وقالت هذه المؤسسات إن طائرات الاحتلال أطلقت بعد منتصف ليل الخميس عدة صواريخ على خيام في منطقة المواصي غرب خانيونس لجأ إليها آلاف المدنيين بعدما حددتها قوات الاحتلال كمنطقة آمنة، وأسفر عنها استشهاد 17 فلسطينيًا، منهم سيدتان و 8 أطفال.

وأشارت الى استهداف قوات الاحتلال الطابق الخامس في مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في حي الأمل غرب خانيونس الذي يؤوي نحو 14 ألف نازح، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين، كما قصفت الطابق الثامن من المبنى الذي يضم مستشفى الأمل، ما أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 3 آخرين بجروح.

واكدت أن هذه الهجمات تدلل على كذب الاحتلال وخداعه عن تحديد مناطق آمنة، مؤكدة أن الاحتلال يمارس جرائمه بوعي وعن قصد، حيث قصفت قوات الاحتلال خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تجمعات النازحين بما في ذلك مراكز إيواء ترفع علم الأمم المتحدة، ومنازل تؤوي نازحين.

وأوضحت أن العدد الفعلي للشهداء أكبر بكثير مما تعلنه وزارة الصحة؛ بالنظر لوجود أعداد كبيرة من الضحايا وهم بالآلاف تحت الأنقاض أو في الشوارع، وفي الكثير من الحالات يضطر الأهالي لدفن ذويهم لتعذر نقلهم للمشافي، وهناك أعداد كبيرة تحللت جثثهم، ما ينذر بانتشار الأمراض والأوبئة الصحية، فضلا عن انتهاك كرامة الميت.

واكدت أن صمت المجتمع الدولي على جريمة الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي، يصل حد التواطؤ من الدول الكبرى، ويشجع إسرائيل على اقتراف المزيد من الانتهاكات والدوس على كل مواثيق حقوق الإنسان، في ظل سياسة الإفلات من العقاب التي يحظى بها مجرمو الحرب الإسرائيليون.

وطالبت هذه المؤسسات الحقوقية المجتمع الدولي بضمان إنهاء الاحتلال وتفكيك الاستعمار الاستيطاني ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وإلغاء جميع القوانين والسياسات والممارسات التمييزية واللاإنسانية ضد الشعب الفلسطيني بأكمله، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير دون قيد أو شرط.

--(بترا)

م ف/ اح

04/01/2024 16:32:18