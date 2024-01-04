الأشغال تعتزم تسليم مشروع التردد السريع عمان- الزرقاء لوزارة النقل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 كانون الثاني (بترا)- كشف وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن اليوم الخميس، عن عزم الوزارة البدء بالتسليم الأولي لمشروع حافلات التردد السريع عمان- الزرقاء، لوزارة النقل للبدء بتشغيله تجريبيا خلال الأشهر القليلة المقبلة.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير مشروع حافلات التردد السريع عمان- الزرقاء الذي أنهت الوزارة العمل بمساراته الرئيسية، حيث بلغت نسبة الإنجاز بأعماله الفرعية نحو 98 بالمئة.

وشدد ابو السمن على ضرورة استكمال الأعمال الفرعية في المشروع خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدًا ضرورة متابعة تأخر بعض الأعمال الفرعية عن الجدول الزمني وتزويد الوزارة بتقارير يومية مفصلة عن سير الأعمال.

ولفت إلى أهمية المشروع التنموية والاقتصادية وأثره الإيجابي في تحسين منظومة النقل العام وبما ينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا الى أن الحكومة تعول على المشروع لتحسين خدمات النقل والحد من الازدحامات المرورية.

يذكر أن مشروع الباص سريع التردد عمان- الزرقاء مقسّم إلى 4 مراحل بطول إجمالي يبلغ 20 كم وبتكلفة بلغت نحو 140 مليون دينار، بتمويل من صندوق استثمار أموال الضمان (التمويل التأجيري).

وشملت أعمال المشروع، توسيع وإعادة إنشاء للطريق الذي يخدم المركبات بثلاثة مسارب في الاتجاهين (كحد أدنى)، ومسربين في المنتصف لخدمة حافلات التردد السريع، وإنشاء جسور وأنفاق جديدة بالكامل، ورفع مستوى الخدمة على التقاطعات، وتركيب جسور مشاة، وأعمال جدران استنادية، ومنشآت تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، وأعمال الإنارة والسلامة المرورية والتحويلات اللازمة، وإزالة العوائق المتمثلة "بخطوط المياه، الاتصالات، كوابل الكهرباء"، وإنشاء 5 محطات للركاب تم انهاء العمل في ثلاث منها، فيما ستقوم الوزارة بطرح عطاء إقامة محطتين إضافيتين بعد استلام المخططات من وزارة النقل.

ويعتبر مشروع الباص سريع التردد عمان- الزرقاء، نظام نقل عام مرن يوفر خدمات نقل سريعة وآمنة، و يعتمد على حافلات ذات سعة كبيرة تسير في مسارب مخصّصة، ويوفر مستوى عاليا من الخدمات، حيث تعمل الحافلات بترددات تصل إلى بضع دقائق، وبسرعة 80 كم/ساعة.

كما تفقد أبو السمن، مشروع تقاطع جسر المسلخ الذي تنفذه الوزارة والمرتبط بمسارات مشروع الباص سريع التردد عمان- الزرقاء، ومن المنتظر أن يسهم في خدمة الحركة المرورية من وإلى عمان، الزرقاء، الهاشمي، ماركا، وطبربور إضافة إلى خدمة مشروع حافلات التردد السريع عمان – الزرقاء.

وكانت الوزارة، باشرت بتنفيذ اعمال هذا التقاطع في حزيران الماضي، ومن المتوقع الانتهاء منه في منتصف العام الجاري، ودون أي تأثير على تشغيل الباص سريع التردد.

يشار إلى أن التكلفة التقديرية لمشروع جسر وتقاطع المسلخ، بلغت نحو 12 مليون دينار.

--(بترا)

م ح/ ف م/اح

04/01/2024 16:23:21