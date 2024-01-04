الأشغال تعتزم تسليم مشروع التردد السريع عمان- الزرقاء لوزارة النقل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 كانون الثاني (بترا)- كشف وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن اليوم الخميس، عن عزم الوزارة البدء بالتسليم الأولي لمشروع حافلات التردد السريع عمان- الزرقاء، لوزارة النقل للبدء بتشغيله تجريبيا خلال الأشهر القليلة المقبلة.
جاء ذلك خلال تفقد الوزير مشروع حافلات التردد السريع عمان- الزرقاء الذي أنهت الوزارة العمل بمساراته الرئيسية، حيث بلغت نسبة الإنجاز بأعماله الفرعية نحو 98 بالمئة.
وشدد ابو السمن على ضرورة استكمال الأعمال الفرعية في المشروع خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدًا ضرورة متابعة تأخر بعض الأعمال الفرعية عن الجدول الزمني وتزويد الوزارة بتقارير يومية مفصلة عن سير الأعمال.
ولفت إلى أهمية المشروع التنموية والاقتصادية وأثره الإيجابي في تحسين منظومة النقل العام وبما ينعكس إيجابا على الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا الى أن الحكومة تعول على المشروع لتحسين خدمات النقل والحد من الازدحامات المرورية.
يذكر أن مشروع الباص سريع التردد عمان- الزرقاء مقسّم إلى 4 مراحل بطول إجمالي يبلغ 20 كم وبتكلفة بلغت نحو 140 مليون دينار، بتمويل من صندوق استثمار أموال الضمان (التمويل التأجيري).
وشملت أعمال المشروع، توسيع وإعادة إنشاء للطريق الذي يخدم المركبات بثلاثة مسارب في الاتجاهين (كحد أدنى)، ومسربين في المنتصف لخدمة حافلات التردد السريع، وإنشاء جسور وأنفاق جديدة بالكامل، ورفع مستوى الخدمة على التقاطعات، وتركيب جسور مشاة، وأعمال جدران استنادية، ومنشآت تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي، وأعمال الإنارة والسلامة المرورية والتحويلات اللازمة، وإزالة العوائق المتمثلة "بخطوط المياه، الاتصالات، كوابل الكهرباء"، وإنشاء 5 محطات للركاب تم انهاء العمل في ثلاث منها، فيما ستقوم الوزارة بطرح عطاء إقامة محطتين إضافيتين بعد استلام المخططات من وزارة النقل.
ويعتبر مشروع الباص سريع التردد عمان- الزرقاء، نظام نقل عام مرن يوفر خدمات نقل سريعة وآمنة، و يعتمد على حافلات ذات سعة كبيرة تسير في مسارب مخصّصة، ويوفر مستوى عاليا من الخدمات، حيث تعمل الحافلات بترددات تصل إلى بضع دقائق، وبسرعة 80 كم/ساعة.
كما تفقد أبو السمن، مشروع تقاطع جسر المسلخ الذي تنفذه الوزارة والمرتبط بمسارات مشروع الباص سريع التردد عمان- الزرقاء، ومن المنتظر أن يسهم في خدمة الحركة المرورية من وإلى عمان، الزرقاء، الهاشمي، ماركا، وطبربور إضافة إلى خدمة مشروع حافلات التردد السريع عمان – الزرقاء.
وكانت الوزارة، باشرت بتنفيذ اعمال هذا التقاطع في حزيران الماضي، ومن المتوقع الانتهاء منه في منتصف العام الجاري، ودون أي تأثير على تشغيل الباص سريع التردد.
يشار إلى أن التكلفة التقديرية لمشروع جسر وتقاطع المسلخ، بلغت نحو 12 مليون دينار.
--(بترا)
م ح/ ف م/اح
04/01/2024 16:23:21
MENAFN04012024000117011021ID1107686060
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