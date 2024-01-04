ورشة عمل حول مكافحة المخدرات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 كانون الثاني (بترا)- نظمت إدارة مكافحة المخدرات ورشة عمل بعنوان "بوعي الشباب نكافح المخدرات"، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها مديرية الأمن العام لمحاربة هذه الآفة بالوسائل كافة، وضمن جهود التوعية في هذا المجال.

وتضمنت الورشة جلسات حوارية، وأوراقا نقاشية قدمها خبراء ومتخصصون، تناولت دور الشباب في مواجهة هذه الآفة المدمرة وسبل تعزيز هذا الدور، وتحفيز طاقات الشباب ضمن جهود مكافحة المخدرات، والتأثير إيجاباً في الحد من هذه الآفة والقضاء عليها.

يشار إلى أن مديرية الأمن العام ارتكزت في بناء خططها الاستراتيجية على أولوية تجفيف منابع المخدرات ومحاربتها ضمن محاور أساسية أهمها محور الوقاية والتوعية.

--(بترا)

ل م/ ف م/اح

04/01/2024 15:52:54