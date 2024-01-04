Friday, 05 January 2024 12:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ورشة عمل حول مكافحة المخدرات

1/4/2024 2:45:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 4 كانون الثاني (بترا)- نظمت إدارة مكافحة المخدرات ورشة عمل بعنوان "بوعي الشباب نكافح المخدرات"، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها مديرية الأمن العام لمحاربة هذه الآفة بالوسائل كافة، وضمن جهود التوعية في هذا المجال.
وتضمنت الورشة جلسات حوارية، وأوراقا نقاشية قدمها خبراء ومتخصصون، تناولت دور الشباب في مواجهة هذه الآفة المدمرة وسبل تعزيز هذا الدور، وتحفيز طاقات الشباب ضمن جهود مكافحة المخدرات، والتأثير إيجاباً في الحد من هذه الآفة والقضاء عليها.
يشار إلى أن مديرية الأمن العام ارتكزت في بناء خططها الاستراتيجية على أولوية تجفيف منابع المخدرات ومحاربتها ضمن محاور أساسية أهمها محور الوقاية والتوعية.
--(بترا)
ل م/ ف م/اح
04/01/2024 15:52:54

MENAFN04012024000117011021ID1107686059

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث