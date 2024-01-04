ورشة عمل حول مكافحة المخدرات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 كانون الثاني (بترا)- نظمت إدارة مكافحة المخدرات ورشة عمل بعنوان "بوعي الشباب نكافح المخدرات"، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها مديرية الأمن العام لمحاربة هذه الآفة بالوسائل كافة، وضمن جهود التوعية في هذا المجال.
وتضمنت الورشة جلسات حوارية، وأوراقا نقاشية قدمها خبراء ومتخصصون، تناولت دور الشباب في مواجهة هذه الآفة المدمرة وسبل تعزيز هذا الدور، وتحفيز طاقات الشباب ضمن جهود مكافحة المخدرات، والتأثير إيجاباً في الحد من هذه الآفة والقضاء عليها.
يشار إلى أن مديرية الأمن العام ارتكزت في بناء خططها الاستراتيجية على أولوية تجفيف منابع المخدرات ومحاربتها ضمن محاور أساسية أهمها محور الوقاية والتوعية.
--(بترا)
ل م/ ف م/اح
04/01/2024 15:52:54
MENAFN04012024000117011021ID1107686059
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