Friday, 05 January 2024 12:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قصف إسرائيلي بالقذائف الفوسفورية على بلدات لبنانية حدودية

1/4/2024 2:45:22 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 4 كانون الثاني (بترا)- يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه للبلدات اللبنانية المتاخمة للحدود الجنوبية، بالتزامن مع تحليق للطيران الاستطلاعي على علو منخفض فوق الجنوب، لا سيما فوق منطقة حاصبيا العرقوب، ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة.
وبحسب مصدر أمني لبناني فإن الجيش الإسرائيلي قصف بالقذائف الفوسفورية بلدتي العديسة وكفركلا ومعتقل الخيام السابق، الذي أنشأته إسرائيل خلال احتلالها جنوب لبنان، كما قصف بالمدفعية أطراف بلدة حولا -وادي السلوقي، وتلة حمامص، وسهل مرجعيون، والوزاني، وأطراف كفركلا والطيبة، وبلدة ميس الجبل.
ورد حزب الله بقصف تجمع للجيش الإسرائيلي في محيط موقع المنارة وفي المطلة، وحقّق فيهما إصابات مباشرة.‏
--(بترا)
ف ج/رق
04/01/2024 15:18:09

MENAFN04012024000117011021ID1107686058

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث