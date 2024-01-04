قصف إسرائيلي بالقذائف الفوسفورية على بلدات لبنانية حدودية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 4 كانون الثاني (بترا)- يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه للبلدات اللبنانية المتاخمة للحدود الجنوبية، بالتزامن مع تحليق للطيران الاستطلاعي على علو منخفض فوق الجنوب، لا سيما فوق منطقة حاصبيا العرقوب، ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة.
وبحسب مصدر أمني لبناني فإن الجيش الإسرائيلي قصف بالقذائف الفوسفورية بلدتي العديسة وكفركلا ومعتقل الخيام السابق، الذي أنشأته إسرائيل خلال احتلالها جنوب لبنان، كما قصف بالمدفعية أطراف بلدة حولا -وادي السلوقي، وتلة حمامص، وسهل مرجعيون، والوزاني، وأطراف كفركلا والطيبة، وبلدة ميس الجبل.
ورد حزب الله بقصف تجمع للجيش الإسرائيلي في محيط موقع المنارة وفي المطلة، وحقّق فيهما إصابات مباشرة.
--(بترا)
ف ج/رق
04/01/2024 15:18:09
MENAFN04012024000117011021ID1107686058
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