قصف إسرائيلي بالقذائف الفوسفورية على بلدات لبنانية حدودية

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 4 كانون الثاني (بترا)- يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه للبلدات اللبنانية المتاخمة للحدود الجنوبية، بالتزامن مع تحليق للطيران الاستطلاعي على علو منخفض فوق الجنوب، لا سيما فوق منطقة حاصبيا العرقوب، ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

وبحسب مصدر أمني لبناني فإن الجيش الإسرائيلي قصف بالقذائف الفوسفورية بلدتي العديسة وكفركلا ومعتقل الخيام السابق، الذي أنشأته إسرائيل خلال احتلالها جنوب لبنان، كما قصف بالمدفعية أطراف بلدة حولا -وادي السلوقي، وتلة حمامص، وسهل مرجعيون، والوزاني، وأطراف كفركلا والطيبة، وبلدة ميس الجبل.

ورد حزب الله بقصف تجمع للجيش الإسرائيلي في محيط موقع المنارة وفي المطلة، وحقّق فيهما إصابات مباشرة.‏

--(بترا)

ف ج/رق

04/01/2024 15:18:09