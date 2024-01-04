بريطانيا تدين التفجير الإرهابي في كرمان الإيرانية

بريطانيا تدين التفجير الإرهابي في كرمان الإيرانية
التاريخ
1/4/2024 2:45:21 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 4 كانون الثاني (بترا)- دانت بريطانيا الهجوم الإرهابي، الذي وقع أمس الأربعاء في محافظة كرمان الإيرانية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية والتنمية البريطانية في بيان اليوم الخميس، "إن المملكة المتحدة تدين التفجير المروع الذي وقع أمس في مدينة كرمان الإيرانية، ما أودى بحياة العديد من الإيرانيين".
وأعرب المتحدث عن تعازي بلاده لأسر الضحايا.
--(بترا)
ر ش/ف ج/رق
04/01/2024 15:10:09
MENAFN04012024000117011021ID1107686057
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