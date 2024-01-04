بريطانيا تدين التفجير الإرهابي في كرمان الإيرانية

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 4 كانون الثاني (بترا)- دانت بريطانيا الهجوم الإرهابي، الذي وقع أمس الأربعاء في محافظة كرمان الإيرانية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية والتنمية البريطانية في بيان اليوم الخميس، "إن المملكة المتحدة تدين التفجير المروع الذي وقع أمس في مدينة كرمان الإيرانية، ما أودى بحياة العديد من الإيرانيين".

وأعرب المتحدث عن تعازي بلاده لأسر الضحايا.

--(بترا)

ر ش/ف ج/رق

04/01/2024 15:10:09