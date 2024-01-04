الهاشمي لتنمية البادية يسلم بيوت شعر جديدة للأيتام بالبادية الجنوبية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 كانون الثاني (بترا)- سلم الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، اليوم الخميس، الدفعة الأولى من بيوت الشعر المخصصة للأرامل والأيتام والأسر الفقيرة في عدة مناطق تابعة للبادية الجنوبية، تم خلالها استبدال بيوت الشعر القديمة، بأخرى جديدة.

وقال مدير الصندوق جمال طراد الفايز، إن توزيع بيوت الشعر الجديدة، يأتي ضمن برنامج دعم البدو الرحل وقاطني بيوت الشعر، الذي يعمل من خلاله الصندوق على تيسير سبل العيش الكريم لأبناء البادية الأردنية، وتوفير مستلزماتهم واحتياجاتهم، وتلبية مطالبهم في مختلف المجالات.

وأضاف الفايز أن البرنامج يأتي بدعم من جمعية الإغاثة الإسلامية عبر العالم، ويشمل العديد من مناطق البادية الأردنية، ووفق شروط محددة وواضحة ومتابعات مستمرة لتلك الأسر، وذلك لضمان تحقيق الأهداف الإنسانية للبرنامج، وشمول أكبر عدد ممكن من البدو الرحل بالمساعدات التي يقدمها البرنامج.

ونوه إلى أن عملية التوزيع تتماشى مع النمط المعيشي الذي تعيشه تلك الأسر عبر تنقلها المستمر في البادية الاردنية، لافتا إلى أن البرنامج سيشمل العديد من الإجراءات الأخرى لتحسين وتسهيل السبل المعيشية لهم.

وأكد أن دعم ومساعدة أبناء البادية الأردنية، يأتي من خلال دراسات ميدانية معمقة، ومتابعات وجولات ميدانية مستمرة يجريها الصندوق على مختلف مناطق البادية، لتلمس احتياجاتها على أرض الواقع، ومعالجة التحدّيات والصعوبات التي تواجه أبنائها، والعمل على حلها بالتعاون مع الجهات المعنية.

من جانبهم، ثمن أبناء البادية، هذه المبادرة التي يقوم عليها الصندوق، معبرين عن شكرهم وتقديرهم للصندوق، ولجمعية الإغاثة الإسلامية، التي لم تتوان عن مساعدتهم في مختلف الأوقات والظروف.

--(بترا)

ف م/رق

04/01/2024 15:07:55