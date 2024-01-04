لبنان يطالب بتحييد اليونيفيل عن العمليات العسكرية

بيروت 4 كانون الثاني (بترا) فارس الجميل- دعا رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي جميع الاطراف الى تحييد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان"اليونيفيل" عن العمليات العسكرية من أجل تمكينها من القيام بدورها. وجدد ميقاتي خلال اجتماعه مع قائد قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان"اليونيفيل" الجنرال ارالدو لازارو ادانته الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وانتهاكاتها للسيادة اللبنانية، مطالبا برفع الصوت في الامم المتحدة رفضا للانتهاكات الاسرائيلية للخط الازرق وللقرار 1701 في وقت يلتزم لبنان بالقرار الاممي ومندرجاته. --(بترا) ف ج/م ف/اح 04/01/2024 14:48:21

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