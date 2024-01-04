الاقتصاد الرقمي النيابية تلتقي رياديين في قطاع التكنولوجيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 كانون الثاني (بترا)- أكد رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية هيثم زيادين، أهمية ريادة الأعمال والإبداع، وضرورة توفير المقومات الداعمة لهذا القطاع، وتشجيع أصحاب الفكر النيّر والمواهب المبدعة، لما لها من دور رئيس في تحقيق التنمية المستدامة ورفد الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته اللجنة اليوم الخميس مع مجموعة من الرياديين في قطاع التكنولوجيا، بحضور مؤسس مركز تطوير الأعمال BDC نايف استيتية.

وقال زيادين إن جلالة الملك عبدالله الثاني يحرص في جميع المحافل وكتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة، على دعم الشباب وتعزيز ريادة الأعمال وتوفير المناخ المحفّز على الإبداع، مشيرا إلى أن الأردن يتمتع ببنية تحتية متينة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما لديه أنظمة وتشريعات داعمة للابتكار والابداع ما جعله منطقة جذب للمستثمرين في هذا القطاع.

ولفت زيادين إلى أن عددا كبيرا من الشركات المرموقة والعالمية بدأت بفكرة صغيرة وكبرت حتى وصلت إلى ما نراه اليوم من شهرة عالمية.

من جهتهم، عبر أعضاء اللجنة النواب الحضور، محمد الشطناوي، وفليحة الخضير، وأسامة القوابعة، عن دعم اللجنة للرياديين في قطاع التكنولوجيا، وكافة القطاعات والسعي لتذليل المعيقات التي تواجههم، وإيصال رسائلهم للحكومة من أجل حلها وتشبيكهم مع المؤسسات سواء في القطاع العام أو الخاص المهتمة في هذه المجالات لتطوير أفكارهم ومشاريعهم وتبنيها.

وأشادت اللجنة بجهود مركز تطوير الأعمال في دعم ريادة الأعمال في الأردن، وحصوله على المركز الأول على مستوى العالم في أسبوع الريادة العالمي.

بدوره، قال استيتية إن قصص نجاح الرياديين الذين استفادوا من برامج مركز تطوير الأعمال تساهم في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والتي تهدف إلى جعل الشباب الأردنيين شبابا يستحدث فرص العمل وليس باحثًا عنها، والتي هي إحدى مرتكزات رؤية التحديث الاقتصادي، كما تساهم هذه القصص في تعزيز روح المبادرة والابتكار لدى الشباب، ورفع معدلات ريادة الأعمال في الأردن.

من ناحيتهم، استعرض أصحاب المشاريع الريادية والمستفيدين من برامج مركز تطوير الأعمال من مختلف محافظات المملكة، تجاربهم الناجحة ودور حاضنات الأعمال التي ينفذها المركز، وكيفية تعميم القصص والنجاحات لكل الشباب الأردني.

كما اطلعوا اللجنة على بعض التحديات والمعيقات التي تحد من الإبداع.

--(بترا)

م خ/رق

04/01/2024 14:47:35