الإدارة المحلية: ورشة عمل تعريفية حول العطاءات بأسلوب العمالة المكثفة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 كانون الثاني (بترا)- نظمت وزارة الادارة المحلية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ورشة تعريفية للمقاولين المصنفين ضمن الفئات الثالثة والرابعة اختصاص انشاء الأبنية وإنشاء وصيانة الطرق حول كيفية تقديم العطاءات باستخدام أسلوب العمالة المكثفة والتي سيتم طرحها خلال كانون الثاني الحالي وشباط المقبل.

وتهدف هذه العطاءات التي تشمل مناطق 9 بلديات هي: برقش، المعراض، كفرنجة، ذيبان، الجيزة، الحلابات، الصالحية ونايفة، صبحا والدفيانة، وأم الجمال، الى تحسين البنية التحتية ضمن هذه المناطق وبما يتناسب مع الخطط التنموية لهذه البلديات، وتوفير فرص العمل قصيرة المدى للأردنيين والسوريين، وذوي الإعاقة باستخدام أسلوب العمالة في المرحلة السادسة من مشروع العمالة المكثفة في الأردن والممول من الحكومة الألمانية من خلال البنك الألماني للتنمية وإعادة الإعمار.

وحضر الورشة التي أقيمت في نقابة المقاولين مندوبون عن 70 شركة مقاولات أردنية.

واكد نائب نقيب المقاولين فؤاد الدويري خلال افتتاح الورشة، ان أسلوب العمالة المكثفة وفر فرصة للمقاوليين للمشاركة في هذه المشاريع التي تخدم الواقع البيئي وتسهم بشكل كبير في بناء قدرات المقاولين الأردنيين من خلال تدريبات وبرامج تطور من مهاراتهم وتساعدهم في تنفيذ المشاريع وبما يعود بالنفع على المجتمع المحلي.

من جهتها، قالت مديرة ادارة النفايات في وزارة الادارة المحلية، المهندسة رائدة العوران، إن مشروع العمالة المكثفة يهدف اإلى زيادة الدخل قصير الأجل وتحسين الظروف المعيشية للعمال في المناطق الأقل حظا من خلال العمل اللائق والمأجور، كما يزود الشباب الأردني والسوري بمهارات تساعدهم على تأمين فرص عمل متوسطة وطويلة الأجل، ويساعد البلديات المشاركة في مواجهة الإعباء المتعلقة بالبنية التحتية.

وأشارت إلى أن الجهد المشترك مع وزارة الإدارة المحلية يهدف إلى إيجاد فرص عمل لائقة قصيرة الأجل لـ 1250 شخصا، واستحداث 110 آلاف يوم عمل مدفوع الأجر لـ 50 بالمئة من الأردنيين و 50 بالمئة من السوريين بما في ذلك نساء وذوو إعاقة من خلال بناء وإعادة تأهيل وصيانة البنية التحتية المجتمعية البلدية باستخدام أسلوب العمالة المكثفة.

ولفتت إلى أن اختيار هذه البلديات جاء بعد عملية تنافسية دقيقة وضمن معايير تقييم محددة تضمنت المعايير المالية والفنية والبيئية، ومدى مشاركة المجتمع المحلي، وضمن أقصى قدر من الاحتراف والشفافية وبدعم من وزارة الإدارة المحلية.

وبينت أن قيمة التمويل للمرحلة السادسة من المشروع بلغت 18 مليون يورو تنفذ على 24 شهرا.

يشار إلى أن مشروع العمالة المكثفة في الأردن بدأ عام 2016 استجابة لأزمة اللاجئين السوريين ولمساعدة الحكومة في مواجهة التحديات المتعلقة باللجوء السوري، حيث يركز على زيادة فرص العمل قصيرة الأجل من خلال تحسين البنية التحتية والبيئة وتزويد الشباب بمهارات ستدعمهم في العثور على فرص عمل طويلة الأجل.

--(بترا)

ن ه/م ف/اح

04/01/2024 14:41:34