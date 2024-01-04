قطر تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن تهجير سكان غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 4 كانون الثاني (بترا)- دانت قطر تصريحات وزيري المالية والأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير سكان غزة قسرا، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات.
واعتبرت قطر هذه التصريحات امتدادا لنهج الاحتلال في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، وازدراء القوانين والاتفاقيات الدولية، ومساعيه المسمومة لقطع الطريق أمام فرص السلام، لا سيما حل الدولتين.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم الخميس، أن سياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري التي تمارسها سلطات الاحتلال مع سكان غزة لن تغير من حقيقة أن غزة أرض فلسطينية وستبقى.
وشددت على ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي بعزم لمواجهة السياسات المتطرفة والمستفزة للاحتلال الإسرائيلي، لتجنب استمرار دوامة العنف في المنطقة.
وجددت الوزارة التأكيد على أن الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام في منطقة الشرق الأوسط هي الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقا للمبادرة العربية وحل الدولتين، الذي يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف.
--(بترا)
م ف/ اح
04/01/2024 14:30:44
MENAFN04012024000117011021ID1107686051
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