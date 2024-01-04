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قطر تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن تهجير سكان غزة

1/4/2024 2:45:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الدوحة 4 كانون الثاني (بترا)- دانت قطر تصريحات وزيري المالية والأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير سكان غزة قسرا، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات.
واعتبرت قطر هذه التصريحات امتدادا لنهج الاحتلال في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، وازدراء القوانين والاتفاقيات الدولية، ومساعيه المسمومة لقطع الطريق أمام فرص السلام، لا سيما حل الدولتين.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم الخميس، أن سياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري التي تمارسها سلطات الاحتلال مع سكان غزة لن تغير من حقيقة أن غزة أرض فلسطينية وستبقى.
وشددت على ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي بعزم لمواجهة السياسات المتطرفة والمستفزة للاحتلال الإسرائيلي، لتجنب استمرار دوامة العنف في المنطقة.
وجددت الوزارة التأكيد على أن الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام في منطقة الشرق الأوسط هي الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقا للمبادرة العربية وحل الدولتين، الذي يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف.
--(بترا)
م ف/ اح
04/01/2024 14:30:44

MENAFN04012024000117011021ID1107686051

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