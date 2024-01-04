37% ارتفاع حجم التخليص على المركبات الكهربائية والهايبرد العام الماضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 كانون الثاني (بترا)- ارتفع عدد المركبات المخلص عليها من المنطقة الحرة الزرقاء في نهاية العام الماضي إلى 74 ألف مركبة، مقارنة بحوالي 54 ألف مركبة خلال العام 2022، وبنسبة ارتفاع بلغت 37 بالمئة.
وقال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية محمد البستنجي، في بيان اليوم الخميس، إن التخليص على سيارات الكهرباء ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 146 بالمئة ليصل العدد إلى 38277 مركبة مقارنة بـ 15576 مركبة في نهاية العام 2022.
وأضاف أن نسبة التخليص على مركبات الهايبرد ارتفع 17 بالمئة، لتبلغ 15940 مركبة العام الماضي مقارنة بـ13629 مركبة في العام 2022.
وأشار إلى أن التخليص على مركبات البنزين شهد تراجعا في نهاية العام الماضي بنسبة 28 بالمئة، ليبلغ العدد 11263 مركبة، مقارنة بـ 15634 مركبة في العام 2022، فيما تراجع التخليص على مركبات الديزل بنسبة 14 بالمئة لتصل إلى 8104 مركبات العام الماضي، مقابل 9456 مركبة في العام 2022.
وبين البستنجي أن إعادة التصدير شهدت نموًا بنسبة 12 بالمئة لتصل إلى 47087 مركبة خلال العام الماضي، مقارنة بـ41756 مركبة في العام 2022.
وأكد أن الإحصائيات المعلنة هي نتيجة مباشرة لاستقرار التشريعات والأنظمة المرتبطة بقطاع المركبات، لافتا إلى أن هذا الاستقرار جاء بالتزامن مع عدم فرض ضرائب جديدة على القطاع، وإقرار قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لعام 2023، الذي منح المناطق الحرة إعفاءات من ضريبة الدخل، مما كان له تأثير إيجابي واضح على أرقام إعادة التصدير.
--(بترا)
م م/م ف/رق
04/01/2024 13:57:17
MENAFN04012024000117011021ID1107686050
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