37% ارتفاع حجم التخليص على المركبات الكهربائية والهايبرد العام الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 كانون الثاني (بترا)- ارتفع عدد المركبات المخلص عليها من المنطقة الحرة الزرقاء في نهاية العام الماضي إلى 74 ألف مركبة، مقارنة بحوالي 54 ألف مركبة خلال العام 2022، وبنسبة ارتفاع بلغت 37 بالمئة.

وقال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية محمد البستنجي، في بيان اليوم الخميس، إن التخليص على سيارات الكهرباء ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 146 بالمئة ليصل العدد إلى 38277 مركبة مقارنة بـ 15576 مركبة في نهاية العام 2022.

وأضاف أن نسبة التخليص على مركبات الهايبرد ارتفع 17 بالمئة، لتبلغ 15940 مركبة العام الماضي مقارنة بـ13629 مركبة في العام 2022.

وأشار إلى أن التخليص على مركبات البنزين شهد تراجعا في نهاية العام الماضي بنسبة 28 بالمئة، ليبلغ العدد 11263 مركبة، مقارنة بـ 15634 مركبة في العام 2022، فيما تراجع التخليص على مركبات الديزل بنسبة 14 بالمئة لتصل إلى 8104 مركبات العام الماضي، مقابل 9456 مركبة في العام 2022.

وبين البستنجي أن إعادة التصدير شهدت نموًا بنسبة 12 بالمئة لتصل إلى 47087 مركبة خلال العام الماضي، مقارنة بـ41756 مركبة في العام 2022.

وأكد أن الإحصائيات المعلنة هي نتيجة مباشرة لاستقرار التشريعات والأنظمة المرتبطة بقطاع المركبات، لافتا إلى أن هذا الاستقرار جاء بالتزامن مع عدم فرض ضرائب جديدة على القطاع، وإقرار قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لعام 2023، الذي منح المناطق الحرة إعفاءات من ضريبة الدخل، مما كان له تأثير إيجابي واضح على أرقام إعادة التصدير.

--(بترا)

م م/م ف/رق

04/01/2024 13:57:17