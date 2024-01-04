البرلمان العربي: أية اقتراحات لتهجير الفلسطينيين خارج غزة مرفوضة ومدانة

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 4 كانون الثاني (بترا)- أكد البرلمان العربي، أن أية اقتراحات لتهجير الفلسطينيين خارج غزة مرفوضة ومدانة جملة وتفصيلا، ولا عودة لسيناريو النكبة مرة أخرى.

واشار في بيان اليوم الخميس، إلى أن غزة أرض فلسطينية وستبقى، وجزء من الدولة الفلسطينية كاملة السيادة.

وشدد البرلمان العربي على أن التصريحات العنصرية التي تصدر عن بعض الوزراء المتطرفين في حكومة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، والداعية إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات، هي تصريحات همجية تعكس طبيعة الاحتلال العنصرية وتؤجج التوتر والصراع في المنطقة، وتمثل إمعانا سافرا في انتهاك قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

--(بترا)

ن ا/رق

04/01/2024 13:50:19