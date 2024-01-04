البرلمان العربي: أية اقتراحات لتهجير الفلسطينيين خارج غزة مرفوضة ومدانة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 4 كانون الثاني (بترا)- أكد البرلمان العربي، أن أية اقتراحات لتهجير الفلسطينيين خارج غزة مرفوضة ومدانة جملة وتفصيلا، ولا عودة لسيناريو النكبة مرة أخرى.
واشار في بيان اليوم الخميس، إلى أن غزة أرض فلسطينية وستبقى، وجزء من الدولة الفلسطينية كاملة السيادة.
وشدد البرلمان العربي على أن التصريحات العنصرية التي تصدر عن بعض الوزراء المتطرفين في حكومة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، والداعية إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات، هي تصريحات همجية تعكس طبيعة الاحتلال العنصرية وتؤجج التوتر والصراع في المنطقة، وتمثل إمعانا سافرا في انتهاك قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
--(بترا)
ن ا/رق
04/01/2024 13:50:19
MENAFN04012024000117011021ID1107686049
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