جامعة الزرقاء تنظم يوما تدريبيا لضباط شرطة الزرقاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 4 كانون الثاني (بترا)- نظمت كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة الزرقاء، يوما تدريبيا حول الأمن السيبراني وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي، لعدد من ضباط مديرية شرطة الزرقاء.
وحسب بيان للجامعة اليوم الخميس، تضمن اليوم التدريبي محاضرات حول كيفية التحقيق الجنائي الرقمي قدمها الدكتور محمد رسمي، ومحاضرتين حول الشبكات الآمنة والحرب الإلكترونية قدمهما الدكتور محمود العساسفة، ومحاضرة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالعمل الشرطي قدمها الدكتور سطام مطارنة والدكتور رائد الأزايدة.
وقال رئيس الجامعة الدكتور نضال الرمحي، إن جامعة الزرقاء تلعب دورًا مهما في تدريس الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، لتأهيل الطلبة وتهيئتهم لمجتمع يعتمد على التكنولوجيا، كما تنظم دورات تدريبية في هذه المجالات لأفراد المجتمع المحلي على المهارات والتقنيات التي تغطي جوانب مختلفة من الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
بدوره أكد عميد كلية تكنولوجيا المعلومات الدكتور محمد حسان، أن الكلية تهدف من تنظيم البرنامج التدريبي، إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع تحديات الأمن السيبراني في عصر البيانات الكبيرة والتطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي.
--(بترا)
ع ض/أ م/اح
04/01/2024 13:23:31
MENAFN04012024000117011021ID1107686048
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