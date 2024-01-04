جامعة الزرقاء تنظم يوما تدريبيا لضباط شرطة الزرقاء

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 4 كانون الثاني (بترا)- نظمت كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة الزرقاء، يوما تدريبيا حول الأمن السيبراني وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي، لعدد من ضباط مديرية شرطة الزرقاء.

وحسب بيان للجامعة اليوم الخميس، تضمن اليوم التدريبي محاضرات حول كيفية التحقيق الجنائي الرقمي قدمها الدكتور محمد رسمي، ومحاضرتين حول الشبكات الآمنة والحرب الإلكترونية قدمهما الدكتور محمود العساسفة، ومحاضرة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالعمل الشرطي قدمها الدكتور سطام مطارنة والدكتور رائد الأزايدة.

وقال رئيس الجامعة الدكتور نضال الرمحي، إن جامعة الزرقاء تلعب دورًا مهما في تدريس الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، لتأهيل الطلبة وتهيئتهم لمجتمع يعتمد على التكنولوجيا، كما تنظم دورات تدريبية في هذه المجالات لأفراد المجتمع المحلي على المهارات والتقنيات التي تغطي جوانب مختلفة من الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

بدوره أكد عميد كلية تكنولوجيا المعلومات الدكتور محمد حسان، أن الكلية تهدف من تنظيم البرنامج التدريبي، إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع تحديات الأمن السيبراني في عصر البيانات الكبيرة والتطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي.

--(بترا)

ع ض/أ م/اح

04/01/2024 13:23:31