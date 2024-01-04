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4 شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على خانيونس والمغازي

1/4/2024 2:45:14 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 4 كانون الثاني (بترا)- استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح اليوم الخميس، بقصف إسرائيلي على خانيونس جنوبي قطاع غزة ومخيم المغازي وسط القطاع، بحسب ما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
وقالت الجمعية في بيان، إن فلسطينيا استشهد وأصيب آخران بجروح بقصف إسرائيلي لمقر الجمعية بخانيونس، كما استشهد فلسطيني ثانٍ واصيب آخرون باستهداف قوات الاحتلال لمجموعة من المدنيين على مفترق الحاووز في خانيونس، مشيرة الى استمرار القصف الإسرائيلي العنيف لمحيط مستشفى الأمل ومقر الجمعية في خانيونس.
الى ذلك، ارتقى شهيدان بقصف للاحتلال الإسرائيلي على منزل بمخيم المغازي وسط القطاع، وأصيب آخرون في هذا القصف.
وتواصل قوات الاحتلال قصفها المدفعي والجوي على مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع.
--(بترا)
أ ش/ أ أ/اح
04/01/2024 13:18:15

MENAFN04012024000117011021ID1107686047

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