المنتخب الوطني يضم ابو زمع للجهاز الفني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 4 كانون الثاني (بترا)- التحق مدرب المنتخب تحت سن 23 لكرة القدم عبدالله أبو زمع، بالجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول المشارك في بطولة كأس آسيا التي تنطلق يوم 12 الحالي.
ويأتي التحاق أبو زمع بكادر المنتخب الأول بناء على رؤية مدرب المنتخب الوطني حسين عموتا، كونه المشرف على منتخب تحت 23، ما يعزز الخبرات الفنية الوطنية والاستفادة منها ضمن الكادر التدريبي للنشامى، خاصة في ضوء تواجد العديد من لاعبي منتخب تحت 23، في قائمة النشامى خلال كأس آسيا.
ويشارك منتخب النشامى ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا.
--(بترا)
خ خ/م ف/اح
04/01/2024 13:09:36
MENAFN04012024000117011021ID1107686046
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