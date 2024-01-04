المنتخب الوطني يضم ابو زمع للجهاز الفني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 كانون الثاني (بترا)- التحق مدرب المنتخب تحت سن 23 لكرة القدم عبدالله أبو زمع، بالجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول المشارك في بطولة كأس آسيا التي تنطلق يوم 12 الحالي.

ويأتي التحاق أبو زمع بكادر المنتخب الأول بناء على رؤية مدرب المنتخب الوطني حسين عموتا، كونه المشرف على منتخب تحت 23، ما يعزز الخبرات الفنية الوطنية والاستفادة منها ضمن الكادر التدريبي للنشامى، خاصة في ضوء تواجد العديد من لاعبي منتخب تحت 23، في قائمة النشامى خلال كأس آسيا.

ويشارك منتخب النشامى ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا.

--(بترا)

خ خ/م ف/اح

04/01/2024 13:09:36