تفاقم الأوضاع بغزة والاحتلال يقصف مناطق بعد إرغام الفلسطينيين على النزوح إليها

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 4 كانون الثاني (بترا)- تتفاقم الأوضاع في وسط وجنوب قطاع غزة في ظل تصاعد القصف الإسرائيلي الذي طال مختلف المناطق بما فيها التي جرى إخلاؤها من السكان.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي كرر جريمة إرغام المدنيين تحت تهديد السلاح والقتل على النزوح من بيوتهم الآمنة وأحيائهم السكنية إلى مناطق أخرى، ولكنه قصفها وارتكب مجازر بحقهم.

وأضاف في بيان اليوم الخميس، إن الأمر حصل 48 مرة في مدن قطاع غزة، كان آخرها ارتكاب 6 مجازر في مدينة رفح جنوبي القطاع راح ضحيتها 31 شهيدا في ثلاثة أيام فقط.

كما سمعت اصوات القذائف واطلاق النار الكثيف من قبل الاحتلال تجاه منازل المواطنين في المغازي والبريج والنصيرات وسط القطاع، بالإضافة إلى قصف الطائرات المنازل في دير البلح.

وأكد شهود عيان، أنه منذ ساعات صباح اليوم، شهدت هذه المناطق حركة نزوح كبيرة للمواطنين من خلال عربات تجرها الحيوانات وسيارات أو مشيا على الأقدام ليتوجهوا إلى مناطق أخرى.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن أوضاع النازحين الذين تجاوزت نسبتهم 90 بالمئة من سكان القطاع تتفاقم وتزداد سوءا، حيث تكتظ مراكز الإيواء والمخيمات المنتشرة في المناطق التي يلجأ إليها السكان.

ولفتت إلى أن كل الخيام المنتشرة لا تستوفي أبسط مقومات الحياة، ولا تقي الأطفال والنساء والمسنين برد الشتاء القارس، بالإضافة إلى أن استمرار القصف وقلة المساعدات وانتشار الأمراض المعوية والجلدية بشكل خاص بين الأطفال تجعل الأوضاع أكثر كارثية.

وأشار المكتب إلى أن حرب الإبادة الجماعية التي يشهدها المدنيون والأطفال والنساء في قطاع غزة، ستبقى وصمة عار على جبين الإنسانية والبشرية، وعلى جبين كل دول العالم الذين كانوا يشاهدون الجرائم دون أن تُبدي أي تحرك، ودون أن يوقفوا حرب الإبادة غير الأخلاقية.

وطالب كل دول العالم والمجتمع الدولي بوقف حرب الإبادة الجماعية الشاملة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة.

وارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي، إلى حوالي 22313 شهيدا، بينهم 9600 طفل و6750 امرأة على الأقل، بالإضافة إلى 7000 مفقود، وحوالي 57200 جريح، وفقا لإحصائية غير نهائية من وزارة الصحة في غزة.

--(بترا)

أ ش/أغ/ أ أ/ ف ج

04/01/2024 13:09:16