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إقرار الخطط التحسينية والتنفيذية لخطة جامعة البلقاء التطبيقية الاستراتيجية

1/4/2024 2:45:11 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

السلط 4 كانون الثاني (بترا)- أقر مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية خلال جلسة عقدها مساء أمس الأربعاء برئاسة الدكتور أمية طوقان، الخطة التحسينية لأداء الجامعة والخطط التنفيذية للخطة الاستراتيجية للجامعة (2022-2025).
وقال طوقان إن الخطة التحسينية لأداء الجامعة والخطط التنفيذية المنطلقة من الخطة الاستراتيجية للجامعة، جاءت كثمرة للشراكة وعمل الفريق الواحد بين مجلس أمناء الجامعة وإدارتها، ونتاجا للسياسات العامة التي وضعها المجلس، والتي تعمل على ترجمة رؤية الجامعة المتمثلة بأن تصبح "جامعة تطبيقية رائدة ومنافسة عالميا، ومتميزة في التدريس والبحث العلمي التطبيقي، والإبداع، والابتكار والريادة لبناء اقتصاد ومجتمع المعرفة.
بدوره، بين رئيس الجامعة الدكتور أحمد العجلوني إن الجامعة وضعت أولوياتها لتحسين أدائها من خلال خطة تحسينية جرى تضمينها في خطتها الاستراتيجية لتتواءم مع معايير ضمان الجودة المحلية والدولية وربطها بالسياسات العامة التي وضعها مجلس الأمناء والسياسات التنفيذية في الجامعة.
وقال إن الجهود موجهة نحو تطوير مؤشرات أداء مستدامة ومقارنات مرجعية تستند إلى أفضل الممارسات العالمية، وتصميم هذه الخطط بعناية لتتناسب مع طبيعة البيئة الداخلية والخارجية للجامعة، ولتعزز نقاط القوة وتستغل الفرص المتاحة ولتتعامل بشكل تفاعلي إيجابي مع التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي في الأردن.
وأضاف أن هذه الخطط امتازت بمنهجية إعدادها التي ضمنت التشاركية من قبل جميع الكليات والعمادات والوحدات والمراكز والدوائر الإدارية في الجامعة من حيث الأهداف والخطط التنفيذية وفقا لسياسات الجامعة العامة ومعايير ضمان الجودة الشاملة وأهداف التنمية المستدامة التي تسعى الجامعة لتحقيقها.
وأشار إلى أن هذه المنهجية حددت 30 هدفا تنفيذيا، ثم قام 30 فريق عمل ضم 220 عضوا يمثلون الكليات والأقسام الأكاديمية والوحدات الإدارية لاقتراح الخطط التنفيذية اللازمة لتحقيق هذه الاهداف.
--(بترا)
أع/ ف ج
04/01/2024 12:58:39

MENAFN04012024000117011021ID1107686043

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