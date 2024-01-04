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21 اقتحاما للأقصى ومنع رفع الأذان 52 وقتا بالحرم الإبراهيمي الشهر الماضي

1/4/2024 2:45:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 4 كانون ثاني (بترا) - قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية ، إن المستوطنين المتطرفين اليهود و بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة 21 مرة، بينما منع الاحتلال رفع الأذان 52 وقتا في الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل ، خلال شهر كانون الأول الماضي.
وأكدت الوزارة في تقريرها الشهري، الذي صدر اليوم الخميس، أنه تم رصد 21 اقتحاما للأقصى من المستوطنين ، كما فرضت سلطات الاحتلال بالتزامن مع عيد "العرش" اليهودي، قيودا على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس وأراضي الـ48، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.
وأشارت إلى أن الاحتلال يسعى جاهدا إلى تمرير مخططاته من خلال هذه الانتهاكات، لتنفيذ رؤيته في التقسيم الزماني والمكاني داخل المسجد الأقصى بمساجده وساحاته ومرافقه، حيث يشهد يوميا عدا يومي الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستعمرين بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على الحرم القدسي الشريف .
وبين التقرير أن الاحتلال شدد من إجراءاته العسكرية في محيط المسجد الأقصى المبارك، وخاصة يوم الجمعة، ومنع المواطنين من الدخول لأداء صلاة الجمعة ودقق في هوياتهم ومنع من هم خارج البلدة القديمة من الدخول إليها، إذ تقلص عدد المصلين يوم الجمعة داخل المسجد الأقصى منذ السابع من تشرين الأول وحتى الآن إلى 5 آلاف مصل بسبب التشديدات الإسرائيلية.
-- (بترا )
م . ف / س س
04/01/2024 12:49:18

MENAFN04012024000117011021ID1107686042

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