وفد سعودي يطلع على تطور السجل المدني وخطة التحول الإلكتروني في الأحوال المدنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 4 كانون الثاني (بترا) - اطلع وفد سعودي أمس الاربعاء، على تجربة دائرة الأحوال المدنية في إنشاء السجل المدني وحفظه وتطوره وإصدار البطاقة الذكية وخطة التحول الإلكتروني، والنظام الإلكتروني الخاص في دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

وقال مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فهد العموش، خلال استقباله رئيس الوفد مدير الإدارة القانونية في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عادل العوين والوفد المرافق، إن سجلات دائرة الأحوال المدنية والجوازات وملفاتها تعتبر ذاكرة وطنية للدولة الأردنية وتمثل النتاج والتطور التاريخي والقانوني والسياسي والاجتماعي والإداري لها، مبينا أن الدائرة أرشفت أكثر من مليون ونصف ملف، تضمنت 75مليون وثيقة.

وعرض العموش، لخطة التحول الإلكتروني في الدائرة والتي تأتي تنفيذا للتوجهات الملكية السامية الداعية إلى التخفيف عن المواطنين، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة لهم، مشيرا إلى أن جميع المؤسسات الحكومية تسعى جاهدة لإنجاز برنامج الحكومة الإلكترونية وخطة تطوير القطاع العام، بما ينسجم مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي ومنظومة التحديث السياسي اللتين تم إطلاقهما مع دخول المملكة مئويتها الثانية.

وأضاف أن الدائرة تسير قدما بمشروع الخدمات الإلكترونية والتحول الإلكتروني، إذ بلغ عدد الخدمات الإلكترونية 16 خدمة تشمل وثائق الأحوال المدنية والجوازات، لافتا إلى أنه مع منتصف العام الحالي سيجري شمول جميع الخدمات المقدمة للمواطنين إلكترونيا.

وبين أ ن الدائرة قامت بربط 46 سفارة أردنية في الخارج مع نظام قاعدة البيانات في دائرة الأحوال المدنية والجوازات إلكترونياً، نظراً لوجود أعداد كبيرة من المواطنين الأردنيين يقيمون في الخارج، مشيراً إلى أنه سيجري استكمال ربط باقي السفارات الأردنية في الخارج مع نظام الدائرة إلكترونياً تباعاً، خلال المرحلة المقبلة.

وقال العموش، إن البطاقة الذكية تمثل نقلة نوعية في تحسين الخدمات الحكومية باعتبارها تمثل حجر الأساس والبنية التحتية للخدمات الالكترونية، مبيناً أن قاعدة البيانات للبطاقة الذكية تتضمن بصمات الأصابع، وبصمة العين للمواطنين، ويجري التعرف على الأشخاص من خلال البصمات البيومترية المخزنة على قاعدة البيانات الشخصية للدائرة، منعا للتزوير وانتحال الشخصية.

وأكد أهمية البطاقة الذكية في الحفاظ على حقوق المواطنين واستقرار المراكز القانونية لهم، مبينا أن الدائرة أصدرت أكثر من 6 ملايين بطاقة ذكية.

من جهته، أشاد العوين، بالعلاقات الأخوية التي تربط المملكة العربية السعودية والأردن والتي تتميز بعمق التواصل والمودة الخاصة التي يحملها الشعبان الشقيقان لبعضهما البعض.

وعرض لمراحل وتطور السجل المدني في المملكة العربية السعودية وتحول السجلات من الورقي إلى الإلكتروني، مشيراً إلى أهمية السجل المدني ودقة البيانات السكانية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وبين أن الهوية الرقمية في السعودية هي الأداة لتنفيذ جميع الخدمات الحكومية وهي رديف للبطاقة الوطنية الممغنطة، وتعتبر وسيلة قانونية لإثبات الشخصية وذلك ضمن التطبيقات الحكومية المعتمدة.

كما عرض لمسيرة التحول الإلكتروني في السعودية، مشيراً إلى أنها تفوقت دوليا وإقليميا في مجال الحكومة الرقمية، اختصارا لوقت المواطن وجهده.

وقال إن المشهد الرقمي الذي تعيشه السعودية هو نتاج التوجيه المستمر للقيادة الرشيدة لتحقيق رفاهية المواطن ووضع المملكة في منصات الريادة العالمية، انسجاما مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية السعودية 2030، مبينا أن اللقاء فرصة للتعرف على السجلات والقيود المدنية وخطة التحول الإلكتروني في دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

وأضاف العوين، أن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، مكنت المواطن السعودي من عرض واستعراض شهادة الميلاد وشهادة الوفاة إلكترونيا، وأنها تسعى للوصول إلى المواطنين السعوديين ضمن (تجمعاتهم السكانية) وخاصة في القرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية، من خلال عدة مبادرات تنفذها لخدمتهم مثل (نأتي إليك) ومبادرة (موجودين)، لافتا إلى أن الوكالة توسعت في تقديم خدماتها من خلال إنشاء مكاتب الأحوال المدنية في الأسواق التجارية.

و حضر اللقاء كبار موظفي الأحوال المدنية في السعودية تركي العبيد، وظافر العمري، وسامي الدحيم ، وفيصل الدوسري، وابراهيم آل عوض، و كبار موظفي دائرة الأحوال المدنية والجوازات.

--(بترا)

ع د/أ م / س س

04/01/2024 12:39:50