المؤلف مهاب طارق: كتبت حالة خاصة قبل جعفر العمدة واستمتعت بحكايته

MENAFN - Youm7) تحدث المؤلف مهاب طارق، في لقاء خاص على تلفزيون اليوم السابع، عن مسلسل حالة خاصة أحدث أعمال watch itالأصلية في العام الجديد.

وقال مهاب طارق:" مسلسل حالة خاصة كنت كاتبة قبل مسلسل جعفر العمدة، وطه دسوقى ممثل هائل حتى وهو بعيدا عن الكوميديا، وطه عمل حاجة مميزة جدا وهيكون مفاجأة ويارب الناس تنبسط والمسلسل موضوع اجتماعى مختلف عن جعفر العمدة تماما وفكرة التنوع بتريح الفنان وأنه بيعمل حاجة مختلفة وبينبسط، ومش ببص وأنا بكتب مستنى نتائج وبكتب علشان انبسط ويا رب الناس يعجبها زى ما أنا انبسطت ووارد أن يبقى في جزء ثانى من مسلسل حالة خاصة".

و مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، والمسلسل من

بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، و نبيل على ماهر،

لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

ويقدم الموسيقار هاني شنودة الموسيقى التصويرية فى المسلسل حيث قال شنودة لـ"اليوم السابع" أنه ينتظر مشاهدة مسلسل "حالة خاصة" على Watch it لأنه يقدم فيه الموسيقى التصويرية وكذلك موسيقى 4 أغاني لفرقة المصريين، ليسجل العمل عودة الموسيقار الكبير لوضع الموسيقى التصويرية للأعمال الفنية بعد غياب.

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.



























