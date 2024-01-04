ماجدة موريس: اختيار مدينة الإنتاج لتتولى مسئولية تصوير الأفلام الأجنبية بمصر موفق

MENAFN - Youm7) أعربت الناقدة الفنية ماجدة موريس عن سعادتها بثمار مشروع مدينة الإنتاج الإعلامي الذى فتح منذ سنوات بتسهيل العوائق أمام تصوير الأعمال الأجنبية في مصر، من خلال "الشباك الواحد" والمتمثل في مدينة الإنتاج الإعلامي ولجنة مصر للأفلام والتي تقدم تسهيلات أمام هذه الأعمال سواء إصدار تصاريح التصوير او الرقابة والتنسيق مع الجهات المعنية.





وقالت الناقدة ماجدة موريس في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع": "مدينة الإنتاج الإعلامي هي مدينة مصر وبها مساحات هائلة لم تستخدم كما ينبغي و استوديوهات كبيرة، وده شيء مهم واختيار مدينة الإنتاج الإعلامي هو اختير موفق عشان تبقى المسئولة عن تصوير الأفلام الأجنبية في مصر من خلال لجنة مصر للأفلام، لأنها جهة تعمل في الفن المصري وجهة تجمع ما بين مسئوليات إنتاجية ومس\ولية تصوير ولديها خبرات في تصوير الأعمال الدرامية وغير الدرامية، ففي الحقيقة هي جهة ملائمة جدا وتمتلك هذه الإمكانيات وبالتالي اللى اتعمل ده مهم جدا وجيد في مسألة استعادة حقوقنا كبلد ذات حضارة عريقة وتنوع كبير في المناخ يسمح بتصوير الكثير من الأفلام الأجنبية في مصر".





وتابعت ماجدة موريس: "وفكرة الشباك الواحد ده أمر أكثر من رائع وكنا نطالب به من زمان سواء لتصوير الأفلام أو الإستثمار".





وعن التخفيضات التي يتم تقديمها لأصحاب المشروعات الفنية الراغبين في التصوير بمصر قالت الناقدة ماجدة موريس: "دى حاجة مهمة جدا وتصب في عصب تسهيل المهمة واجتذاب المزيد من أصحاب المشروعات الفنية، لأنك لن تجد بلد بها كل شيء مثل مصر سواء شواطئ أو أهرامات وأبو الهول والأماكن الأثرية في الأقصر وأسوان ونهر النيل، ففي الحقيقة مصر كنز سياحى أهملناه سنوات طويلة".





واختتمت ماجدة موريس حديثها: "من المهم أن يكون هناك لجنة إعلام من خلال لجنة مصر للأفلام لنشر أخبار الأفلام التي تأتى لتصويرها في مصر فهو أمر مهم لمعرفة أحوال مصر فنياً وثقافياً ومهم لخارج مصر أيضا، وهذا الأمر شيء جميل وبداية سنة جديدة تعطى أمل أن تكون سنة أفضل من السنة السابقة".





وفتحت مدينة الإنتاج الاعلامي أفق جديد باستقبال تصوير الافلام الأجنبية في مصر حيث انتهت لجنة مصر للأفلام بمدينة الإنتاج الإعلامي من تصوير الفيلم القيرغيزستاني "الجنة تحت أقدام الأمهات" من إخراج Ruslan Akun وإنتاج دولة قيرغيزستان وتنفيذ إنتاج شركة الإنتاج المصرية " أكشن أستديوز " للإنتاج الفني.





وتم تصوير جزء كبير منه بمناطق التصوير المفتوحة بالمدينة بأحياء زفتي،والريفى، ومنطقة الحزام الأخضر إلي جانب شوارع المدينة، واستكمل القائمون على الفيلم تصوير المشاهد فى عدد من الدول المختلفة ما بين قيرغيزستان، وكازاخستان وأوزبكستان، وتركيا، والسعودية، كما سيتم تصوير عدد من المشاهد بمكة المكرمة وجبل عرفات.





ويأتي ذلك وفقاً للصلاحيات الممنوحة للجنة مصر للأفلام باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة التي لها حق إصدار تصاريح تصوير الأفلام السينمائية الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء بمنح مدينة الإنتاج الإعلامي هذه الصلاحيات.





وتجدر الإشارة إلي أن اللجنة قامت بالإشراف على تصوير أكثر من 30 فيلماً أجنبياً من الأفلام الروائية والوثائقية

في العديد من الأماكن

والمعالم السياحية والآثرية بجمهورية مصر العربية خلال العامين الماضيين من مختلف الجنسيات

(أمريكية، نرويجية، فرنسية، كندية، كولومبية، سويسرية، سعودية، هندية) وغيرها من الجنسيات





وقد ساهمت اللجنة خلال عملها بشكل كبير في إزالة الكثير من الأسباب التي كانت تعوق تصوير الأفلام الأجنبية والتي أدت إلي عزوف منتجي هذه الأفلام عن تصوير أعمالهم في مصر خلال فترات سابقة، كما تقوم اللجنة بالترويج للبلاد كمركز جذب سياحي هام من خلال المشاهد التي يتم تصويرها في العديد من المناطق السياحية والأثرية التي تتمتع بها مصر وإبرازها للسينما العالمية.







