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المنتج طارق الجنايني: مسلسل حالة خاصة أحدث حالة إيجابية كبيرة بين الناس

1/4/2024 2:44:07 PM
(MENAFN- Youm7) اعتبر المنتج طارق الجنايني، النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it
الأصلية في العام الجديد، بسبب دعوات والدته.

وقال الجنايني، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن مسلسل حالة خاصة أحدث حالة كبيرة من ردود الأفعال وتتحدث عنه الناس بإيجابية كبيرة، على أساس أنه عمل فريد من نوعه.

وأضاف الجنايني: "تحمسنا للعمل بشكل كبير منذ البداية، لإخراج عمل محترم، وكنا ننتظر رأي المشاهد للحكم على العمل، والحمد لله المشاهد لم يخذلنا كالعادة، والمشاهد المصري والعربي يثبت دائما أنه مشاهد ذواق، وأعد المشاهدين أن القادم أجمل بكثير".

وتابع طارق الجنايني: "مسلسل حالة خاصة يناقش قضايا مهمة جدا بدون أي اكتئاب أو أي أمور سوداء".

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، والمسلسل من
بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، و نبيل على ماهر،
لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

ويقدم الموسيقار هاني شنودة الموسيقى التصويرية فى المسلسل حيث قال شنودة لـ"اليوم السابع" أنه ينتظر مشاهدة مسلسل "حالة خاصة" على Watch it لأنه يقدم فيه الموسيقى التصويرية وكذلك موسيقى 4 أغاني لفرقة المصريين، ليسجل العمل عودة الموسيقار الكبير لوضع الموسيقى التصويرية للأعمال الفنية بعد غياب.

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.







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