حلمي بكر يطمئن جمهوره على صحته ويتوعد المسيئين لزوجته بالملاحقة القانونية

MENAFN - Youm7) طمأن الموسيقار الكبير حلمي بكر ، جمهوره ومحبيه على حالته الصحية بعد الوعكة التى ألمت به مؤخرا، وتسببت في عدم قدرته على تحريك قدميه بشكل كامل جعلته يلتزم الفراش منذ هذه الأزمة لتلقى العلاج.

الموسيقار الكبير حلمي بكر

وقال بكر، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه يستكمل خطة العلاج المحددة لحين الشفاء التام وذلك بفضل الله ثم زوجته السيدة سماح، التي كانت على قدر المسئولية في رعايته ومساندته خلال فترة مرضه الصعبة.

وحرص بكر، على تقديم الشكر والتقدير لزوجته على موقفها تجاهه في هذه المحنة، مشيرا إلى أنه لا يقبل عليها الإساءة من أي مخلوق مهما كان وأنه سوف سأخذ حقه بالقانون من كل من أساء إليها، مؤكدا أنه لا يقبل لأي أحد التدخل في العلاقة الزوجية بينهما، قائلا: "نعيش حياتنا بنتهى الحب والصداقة، أنا لا أقبل لأحد الإساءة إليها وأنا مش هغلط في حد ولا حد يغلط فيا أو فيها أو ابنتهما".

قبلة على جبين بكر من زوجته وابنته

ويمر الموسيقار حلمى بكر بلحظات صعبة خلال الأيام الماضية بعدما تعرض لأزمة صحية تسببت في عدم قدرته على تحريك قدميه بشكل كامل ويلتزم الفراش منذ هذه الأزمة لتلقى العلاج.

وكشفت سماح القرشى، زوجة حلمى بكر لـ"اليوم السابع" أن السبب الرئيسى للأزمة الصحية التي يمر بها زوجها هي الصدمة دي حصلت له نتيجة صدمته في استيلاء مدير أعماله على أمواله التي تقدر بمبلغ 2 مليون و280 ألف جنيه، موضحة أن زوجها كان بيشتكي من تعب في القلب الفترة الماضية، ولكن الطبيب طمأنهم، ولكن منذ أيام توقفت رجله عن الحركة، رغم أنه كان يستطيع تحريكها من قبل".



حلمي بكر وزوجته



